El excontralor general de la República Fuad Khoury informó esta mañana que previo a la entrega de la buena pro para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero (Cusco), la Contraloría formuló hasta veinte observaciones de riesgo.

“Los dos principales son que no se haya fijado tope de la tasa de interés (...) y que tampoco se haya puesto una fecha para el cierre financiero”, expresó.

No obstante, indicó que estas opiniones, al ser previas a la adjudicación no eran vinculantes, por lo que ya dependía de las instituciones correspondientes tomarlas o no en cuenta.

Khoury se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que ha solicitado ampliar en noventa días el plazo que le otorgó el Pleno para investigar el contrato del Aeropuerto de Chinchero.

REPROGRAMACIÓN

El presidente de Fiscalización, Segundo Tapia, de otro lado, anunció que el procurador Amado Enco pidió una reprogramación pues estaba convocado para hoy.

El excontralor, Edgar Alarcón también pidió una nueva fecha y sería convocado para el próximo viernes 20 de setiembre.