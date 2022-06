Para el exdefensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, el presidente Pedro Castillo debería ser denunciado por el Congreso por infracción a la Constitución.

“El artículo 97 de la Constitución establece claramente que el Congreso puede iniciar investigaciones de cualquier materia que sea de interés público y todos están obligados a comparecer. Es cierto que el presidente tiene ciertas prerrogativas pero que no lo exoneran a que cumpla con la Constitución. No hay que olvidar que una de las competencias del Congreso es la de investigar junto con la de representar y hacer normas. Si el presidente considera que no se ha dado el “debido proceso” puede activar el mecanismo de garantía, pero no incumplir la ley”, indicó.

Luego sostuvo que esta conducta puede ser tomada como una infracción a la Constitución.

“La primera obligación del presidente es cumplir la ley y la Constitución. Desde el año pasado el presidente viene violando sistemáticamente la Constitución, esta no es la primera vez. El presidente es un transgresor contumaz recurrente de la Constitución y hace rato el Congreso debería realizarle un juicio por infracción a la Constitución porque su conducta es contraria”, concluyó.

