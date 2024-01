La Comisión de Ética del Congreso de la República resolverá en 10 días hábiles o dos semanas las denuncias presentadas contra el legislador Juan Carlos Lizarzaburu, de Fuerza Popular, para quien se solicita 120 días de suspensión de su cargo por los deplorables comentarios sexistas y misóginos proferidos en contra de su colega de bancada, Patricia Juárez. El caso se ajusta al nuevo proceso de flagrancia establecido en septiembre de 2023.

Durante la sesión de la comisión especial de ayer, Lizarzaburu repitió que sí le ofreció disculpas a Juárez el mismo día del incidente, “más o menos dos minutos después” de producido el episodio el pasado 13 de diciembre, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Sin embargo, Patricia Juárez lo desmintió. “El día que ocurrieron los hechos yo estaba en dos comisiones a la vez, por eso no pude escuchar nada. A las 4 p.m. el congresista Lizarzaburu me llamó para darme una explicación absolutamente trivial y me dijo que era una conversación de hombres, pero no dijo por qué me mencionó o en qué términos. En consecuencia, decir que me pidió disculpas no es exacto. Además, esas disculpas yo no las hubiera aceptado como no las acepto en este momento”, manifestó.

La legisladora fujimorista calificó la situación como “deleznable” y pidió “la máxima sanción, porque eso es lo que corresponde”.

“Durante todo el tiempo que he estado en el Congreso, he escuchado muchos comentarios hacia las mujeres, hacia su cuerpo, su físico, lo que hicieron o no hicieron, cómo vinieron vestidas o cómo les queda la ropa, y creo que eso tiene que terminar. Estos son hechos que afectan la dignidad de una persona y deben ser ejemplificadoras para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, finalizó.

SUSPENDIDO EN FP

En tanto, la Secretaría Nacional de Disciplina de Fuerza Popular resolvió el mismo 13 de diciembre suspender por 6 meses a Lizarzaburu, según informó Diethell Columbus, secretario nacional de comunicaciones de la organización naranja.

“La sanción implica suspensión de su militancia y de todos sus derechos partidarios. Él podría apelar, el plazo vence esta semana. Si no apela, la sanción queda consentida y se debe cumplir”, señaló a Perú21.

TENGA EN CUENTA

El 11 de septiembre la Comisión de Ética aprobó la Modificación del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, en la que se incorpora el artículo 34 que crea la figura de la flagrancia.

Se señala que “es la situación en la que un congresista es sorprendido cometiendo una conducta antiética o acaba de cometerla, escenario que habilita el desarrollo de un proceso célere, simplificado e inmediato”.

