La presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Karol Paredes, pidió a Freddy Díaz que les brinde la lista de los nueve legisladores con los que estuvo bebiendo licor en las instalaciones del Congreso el día que ocurrió la presunta violación sexual por la que es investigado.

Este jueves, un día después de que Díaz Monago fuera suspendido por 120 días sin goce de haber por recomendación de la Comisión de Ética, Paredes remitió un oficio al congresista haciendo mención a lo que ha revelado su defensa legal: que el día de los hechos estuvo bebiendo alcohol con nueve legisladores hasta ahora no identificados.

“Le solicito proporcione la relación de parlamentarios señalados por su defensa técnica con carácter de urgencia”, se lee en el documento.

En la @comision_etica hemos solicitado con carácter de urgencia al congresista Freddy Diaz, brinde los nombres de los parlamentarios que, según sus abogadas, habrían ingerido bebidas alcohólicas junto con él dentro del parlamento, para proceder conforme a nuestras atribuciones. pic.twitter.com/7R8TEmfwit — Karol Paredes F (@karolparedesf) September 8, 2022

Previamente, en declaraciones a Exitosa, Karol Paredes había adelantado que el equipo técnico de su grupo de trabajo estaba evaluando tomar acciones ante esta información.

“Como parte del equipo técnico estamos evaluando el tema porque no tenemos información sobre lo que se viene indicando en todos los medios de comunicación y, además, como tuvimos una sesión reservada el día de ayer, no podemos estar haciendo comentarios. Lo que sí puedo decir es que hay dos caminos, podemos evaluar el caso y tomarlo por oficio o se puede hacer una denuncia en mesa de parte”, precisó.

A esto se suma el oficio que remitió la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, exhortando a Paredes que se inicie una investigación de oficio contra los nueve legisladores que departieron ese día con Freddy Díaz.

“No podemos ser cómplices de estos hechos que denigran mucho más la imagen del Congreso de la República”, escribió en su documento.

Freddy Díaz evita dar nombres

Tras declarar ante el Ministerio Público este jueves, Freddy Díaz evitó dar los nombres de los otros parlamentarios que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas con él el día que ocurrieron los hechos por los que fue sancionado.

“El día de ayer estuve en el Congreso para responder como Freddy Díaz por los actos que cometí, para asumir la responsabilidad. Lo que corresponde a otros parlamentarios, no me corresponde, no soy quien para sancionar”, dijo a la prensa.

“[¿Dar los nombres no aclararía los hechos?] Será el área que corresponda o la comisión correspondiente la que haga esa evaluación y valoración. No soy quién para hacerlo. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad. Más allá de los números, ese día hemos estado en una situación que no era lo adecuado”, agregó.

