Han transcurrido ya 109 días desde su instalación y la Comisión de Ética no ha presentado ningún caso al Pleno del Congreso para una sanción. ¿Es porque los actuales congresistas son unos angelitos? Bueno sería. Lo real es que sí se presentaron denuncias contra diversos parlamentarios, pero estos ni siquiera han sido investigados preliminarmente y los casos han pasado directamente al archivo. Y quienes sí están siendo investigados parecen bendecidos porque el trámite va a paso de tortuga.

PARA NO OLVIDAR

Entre los casos emblemáticos que pasaron al olvido está el de José Luna Morales (Podemos), quien fue denunciado ante esta comisión por retener los aportes para la AFP y la ONP de los trabajadores de sus empresas. También la denuncia contra 23 congresistas que cobraron gastos de instalación por S/15,600 pese a que residen en Lima y Callao.

La semana pasada se archivaron más casos, como el de Guillermo Aliaga (Somos Perú), quien fue denunciado por sus presuntos vínculos con investigados de Los Cuellos Blancos del Puerto. Y también Walter Rivera (Acción Popular), miembro de esta comisión, quien fue captado bailando en una fiesta con orquesta en el distrito de San Luis ,pese a que están prohibidas las reuniones sociales por el COVID-19.

Se han perdonado todo tipo de inconductas, como las de Cecilia García (Podemos), quien buscando el aplauso fácil y ‘chapando’ likes en redes sociales, agravió al presidente del BCR, Julio Velarde, al acusarlo de ser “amigo de las AFP”; es más, recientemente dijo que “dan ganas de levantarse contra el país” aludiendo a las acciones terroristas de Sendero Luminoso.

“En realidad, podríamos dar esa mala imagen (otorongo no come otorongo). Y por eso, más allá de las investigaciones, es importante la celeridad”, respondió a Perú21 la vicepresidenta de Ética, Mirtha Vásquez. Por ello, plantea que se deberían convocar más sesiones extraordinarias para avanzar los expedientes con investigación abierta.

El secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, manifestó a este diario que la situación no es nueva pues desde anteriores congresos la Comisión de Ética no se ha caracterizado por sancionar, salvo que exista una presión mediática.

“En un Congreso tan fragmentado, donde se juegan votos en cada decisión, hay incentivos para ir muy lento y no atender los casos que llegan a la comisión. Eso parece ser lo que explica el comportamiento actual”, acotó.

A esta situación se suma de que, desde el 21 de setiembre, Ética no tiene presidente. Ese día, César Gonzales renunció a Somos Perú y desde entonces no se ha formalizado su reemplazo por Mariano Yupanqui ante el Pleno. Luis Dioses, vocero de la bancada, indicó que se envió el oficio para el trámite, empero, no ha sido concretado en el Pleno.

“Si no hay interés en actuar, ocurre igual, incluso, en algo tan elemental como un reemplazo”, comentó Lanegra sobre esta situación, que lo único que hace es confirmar que el otorongo no come otorongo no va a cambiar.

DATOS:

- El presidente de Ética es el encargado de establecer las estrategias de trabajo y determinar los casos para analizarlos con prioridad.

- Entre los casos pendientes en esta comisión están el de Jhosept Pérez (APP), por mentar la madre al presidente Martín Vizcarra, y el de Martha Chávez, por sus comentarios racistas contra el expremier Vicente Zeballos.

