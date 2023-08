Hoy se verá en el Parlamento si aquello de otorongo no come otorongo sigue prevaleciendo en este nuevo período legislativo. A partir de las 9 de la mañana sesionará la Comisión de Ética para decidir si aprueba o no el inicio de indagaciones respecto de las serias denuncias formuladas contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, alguna de las cuales —como el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores— podría configurar un delito.

Además de este caso, que involucra a los trabajadores de su despacho, quienes habrían financiado el pago de publicidad para mejorar la imagen del titular del Legislativo, Soto enfrenta otras dos acusaciones por la contratación en su oficina parlamentaria de su cuñada Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su hijo, y por haber votado a favor de una ley que lo benefició con la prescripción en un juicio por presunta estafa en agravio de la empresa Waynapicchu.

¿BLINDAJE A LA VISTA?

Por su parte, el titular de la Comisión de Ética, Diego Bazán, refirió que espera que sus colegas de las distintas bancadas actúen de manera consecuente y objetiva. “Espero que las bancadas no tengan intención de blindar a nadie y permitan que (el tema) pase al Pleno”, comentó, tras recordar que la máxima sanción en el caso de inconductas éticas es 120 días de suspensión. Sobre la posibilidad de un desafuero precisó que esa decisión correspondería a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Cada uno vota de manera independiente. (…) Hemos tenido anteriormente procedimientos que han demorado entre 5 y 6 meses, como el caso del congresista Freddy Díaz (acusado de violar a su trabajadora); yo espero acortar los plazos y en tres meses máximo tener un informe final sobre el caso de Alejandro Soto y que pase finalmente al Pleno”, indicó.

Sabía que

La bancada de Avanza País se reuniría hoy para definir su postura respecto de la moción de censura que se impulsa contra el presidente del Congreso.

Diego Bazán anticipó que sea cual sea el acuerdo él votará en abstención debido a su condición de titular de Ética.