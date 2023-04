La Comisión de Ética notificó ayer a la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, para informarle el inicio de una indagación preliminar en su contra por los audios difundidos, en un programa dominical, donde se le escucha exigir a un asesor suyo la entrega de hasta el 75% de su salario, que bordeaba los nueve mil soles.

“Vamos al cajero entonces, no sé, no, no es que no tengas, es que yo necesito. Las operaciones no esperan y son personas que me han ayudado en campaña”, es un extracto de varias conversaciones telefónicas en las que la congresista Cordero Jon Tay le exige a su asesor, cuyo nombre se guarda en reserva, que le entregue entre el 50% y 75% de su sueldo, para que pueda pagar deudas de su campaña electoral y préstamos bancarios.

QUINTO CASO

Debido a que el despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar contra Cordero por el delito de concusión, la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, envió ayer en la mañana a la Comisión de Ética una denuncia contra ella para que se inicie de una vez la etapa indagatoria y se acorten los procedimientos.

De esta forma, la presidenta de dicha comisión, Karol Paredes, suspendió la sesión extraordinaria que se iba a convocar para hoy en la que se iba a votar si la denuncia pasaba a la etapa indagatoria.

Con el caso de María Cordero, la Comisión de Ética ya posee cinco denuncias por recorte de sueldo y todas son mujeres. Las otras cuatro legisladoras son: Rosío Torres (APP), Magaly Ruiz (APP), Katy Ugarte (No agrupada) y Heidy Juárez (No agrupada).

La Comisión de Ética tiene 20 días hábiles para elaborar un informe que concluya si la denuncia pasa o no a la fase de investigación; este expediente debería estar listo para la tercera semana de mayo.

Si pasa a la siguiente fase, la comisión tendría otros 15 días para que presente un nuevo informe que concluya si recomienda suspender a Cordero de sus funciones, por 60 o 120 días, o archivar el caso.

PIDEN EXPULSIÓN

El congresista de Fuerza Popular y miembro de la comisión de Ética, Arturo Alegría, pidió ayer a su partido la separación de Cordero de su bancada.

“Ese es un primer paso para su expulsión del partido”, dijo la vicepresidenta del Congreso e integrante de dicha bancada, Martha Moyano.

Mientras tanto, Cordero ya ha sido suspendida de todas las comisiones que integraba.

El exprocurador anticorrupción, Luis Vargas Valdivia, señaló a Perú21 que Cordero podría tener una condena de ocho años de cárcel , pero esta podría duplicarse hasta 16 años si es que se corrobora que hubo más de un trabajador de su despacho al que le recortó el salario. “Tendría que haber un concurso real de delitos para que eso pase”, concluyó.

SABÍA QUE

-Ética tiene previsto que para mediados de mayo estén listos los informes de las congresistas Rosío Torres y Katy Ugarte, que determinarán si pasan o no a la etapa de investigación por el mismo delito del recorte de sueldos a sus trabajadores.

-Los informes de Heidy Juárez y Magaly Ruiz, también por recorte de sueldos, estarían listos para fines de mayo y estos recomendarán si merecen ser suspendidas.

-“No sé qué pasa por la cabeza de los congresistas que cometen actos delictivos; piensan que nada les va a pasar”, dijo la vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez.

