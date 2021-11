En la agenda del ministro de Defensa, Walter Ayala, estaba pendiente explicarle al Parlamento cuál será el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) al amparo de la norma que autoriza su intervención en el control del orden interno en apoyo a la Policía Nacional. Ahora, también deberá responder sobre los fundamentos para remover al comandante general del Ejército, general EP José Alberto Vizcarra, y del comandante general de la Fuerza Aérea, teniente general FAP Jorge Luis Chaparro, a solo tres meses de sus respectivos nombramientos.

Para tal efecto, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso convocó al titular del Mindef a una sesión de trabajo hoy a partir de las 3 de la tarde.

Según pudo conocer Perú21, la controvertida disposición del Ejecutivo –que autoriza la salida a las calles de los efectivos castrenses para asumir labores de seguridad ciudadana en Lima y Callao por 30 días calendario– no habría sido del agrado de los comandantes, lo que habría motivado su relevo. Fuentes de la FAP, por su parte, reseñaron a este diario que precisamente días antes de la remoción de Chaparro, este conversó con el ministro Ayala sobre la implementación de la polémica medida. En ese contexto, ha trascendido, el teniente general formuló observaciones respecto de que el personal de su institución tenía aún pendiente recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Aparentemente, el comentario no fue del agrado del ministro. Otras fuentes militares señalaron que el titular de Defensa habría tenido diferencias con ambos comandantes.

Maltrato a las FF.AA.

El presidente de la Comisión de Defensa, José Williams, comentó que otro motivo para cesar a los comandantes del EP y la FAP habrían sido los desacuerdos con los últimos ascensos en los institutos castrenses, y reveló que ninguno de ellos fue notificado de su cambio “ni por el presidente de la República ni por el ministro de Defensa”. “El comandante general del Ejército se enteró por su secretario personal, y el de la FAP se encontraba volando cuando fue avisado; eso es agraviar a las FF.AA.”, declaró en Perú21.TV.

El legislador Jorge Montoya (RP) añadió que esta decisión del Ejecutivo desestabiliza a la institución. “Se está afectando la continuidad de los puestos para futuras designaciones”, aseveró. Por su parte, su colega de bancada, José Cueto Aservi, denunció que se está tratando de politizar a las Fuerzas Armadas. “Por estos indicadores, a mí no me da ninguna confianza lo que están haciendo. No se puede utilizar a las Fuerzas Armadas con fines políticos. Yo espero que los comandantes no se presten para ello”, manifestó.

La Asociación de oficiales, generales y almirantes de las FF.AA. en situación d retiro, invocó al presidente Pedro Castillo a respetar los fueros institucionales, y al Congreso a ejercer control político.

Cabe señalar que él y su antecesor en el cargo José Alberto Vizcarra forman parte de la promoción del etnocacerista Antauro Humala, que tiene vínculos con el gobierno de Castillo.

En la comandancia general de la FAP, en tanto, fue designado el teniente general FAP Alfonso Javier Artadi.

“Cambian a los comandantes sin que nadie se entere, este es un manoseo a las FF.AA.”, dijo José Cueto Aservi, presidente de la Comisión de Inteligencia.

