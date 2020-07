Continúan las renuncias al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso en rechazo a las modificaciones hechas el último domingo por el Pleno respecto de las últimas modificaciónes a la Carta Magna en aspectos relacionados a la inmunidad y el antejuicio político.

Hoy miércoles, Fernando Tuesta y Martín Tanaka se sumaron a la larga lista de especialistas que en la víspera formalizaron sus renuncias al grupo de expertos que, en forma ad honorem, asesoraba al grupo de Constitución que preside Omar Chehade.

En una carta dirigida al titular de la Comisión de Constitución, Martín Tanaka advierte sobre la necesidad de una rectificación de parte del Parlamento.

“Los acontecimientos recientes han generado una situación de enfrentamiento y entrampamiento muy serio, que pone en riesgo no solo la continuidad de los esfuerzos en pos de la reforma política, sino también el equilibrio entre los poderes del Estado y el desarrollo del país. Considero que es urgente e imprescindible reconsiderar muchas de las decisiones tomadas y las líneas de conducta seguidas, extremadamente impulsivas y cortoplacistas; y retomar un camino que tenga como norte el logro de una política más honesta, representativa, basada en partidos políticos democráticos, actuando en el marco de instituciones sólidas”, señala en su misiva.

Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, por su parte, sostiene en su carta que aceptó la invitación a conformar esta instancia asesora “con el propósito de contribuir a la reforma política que nuestro país requiere de cara al Bicentenario”.

“Sin embargo no encontré en el desempeño del Congreso resultado esperado situación que se agravó con los últimos acontecimientos de los que todo el país ha sido testigo. Lamentablemente los resultados no no nos están conduciendo una mejora sustantiva del marco regulatorio de nuestra democracia representativa por ello presento mi renuncia irrevocable la comisión que usted preside. Asimismo, debo mencionar que seguiré aportando en todo aquello que la reforma política exige y el país necesita”, concluye.

En la víspera, se recuerda, más de una doce de expertos y juristas hicieron lo propio. El primero de ellos fue el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Oscar Urviola, a quien, con el paso de las horas, se fueron sumando Raúl Ferrero Costa, Rocío Villanueva, Elena Alvites, Betzabé Marciani, Elizabeth Salmón, Luciano López, Javier Alonso de Belaunde, Pedro Cateriano, entre otros.

