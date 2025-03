Comisión de Constitución inicia debate de últimos cambios a normas electorales

La Comisión de Constitución del Congreso de la República que preside el legislador Fernando Rospigliosi, reanuda sus sesiones este martes 4 de marzo con la convocatoria a los titulares de los organismos que integran el Sistema Electoral.

En declaraciones a Perú21, el parlamentario precisó que han sido convocados a la primera sesión de la segunda legislatura 2024-25 el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.

Sostuvo que hay varios temas en agenda como la votación de los peruanos en el exterior —"se buscarán mecanismos para que esta no sea tan reducida"— y, en ese contexto, mencionó el voto digital para permitir que puedan votar ciudadanos y otros como militares, policías y bomberos que el día de la elección están fuera de sus circunscripciones.

"También hay otra propuesta sobre el recuento de votos y se ha aprobado otra norma para que la ONPE conserve durante 90 días la cédulas electorales, pero hay posiciones distintas del Jurado y de la ONPE sobre quién haría eso, tenemos que resolverlo", indicó, tras asegurar que la agenda con miras a las elecciones generales de 2026 tendrá prioridad en el grupo de trabajo.

Alianzas electorales

De otro lado, el congresista por Fuerza Popular se pronunció sobre el pedido de varias agrupaciones políticas y expertos en materia electoral para que se amplíe el plazo para la conformación de alianzas que —de acuerdo al proyecto de cronograma electoral del JNE— se cumple el 12 de mayo.

"Ese tema está encadenado con otros como, por ejemplo, las elecciones primarias de los partidos; todo tendría que correrse. Me parece que es factible, pero habría que modificar ciertas normas, no solamente el cronograma del Jurado. Si nos apuramos y los interesados presentan los proyectos respectivos podremos tratarlo en la Comisión de Constitución. Por supuesto que se le daría la prioridad uno, como se le está dando a todos los temas electorales para avanzar rápidamente", indicó.

Recordó que no solo se trata de aprobar los dictámenes en comisión pues estos deben todavía pasar por el tamiz del Pleno del Legislativo y luego al Ejecutivo para su promulgación. "Entonces, tienen que confluir muchas cosas para que esto funcione. Ojalá que sea así y que cosas como esta última que se ha planteado puedan resolverse en los plazos perentorios que tenemos", indicó, tras recordar que el 12 de abril es la fecha límite para que se cambien las normas electorales.

Sobre la propuesta del colectivo Peruanos de Estado —integrado por representantes de diferentes sectores empresariales— para que se impida que postulen en las planchas presidenciales personas condenadas por determinados delitos como genocidio, homicidio, violación sexual, tráfico ilícito, terrorismo, entre otros— comentó que será difícil de aprobar pues se requiere una reforma constitucional y ya no hay tiempo para ello.

"La última propuesta que hicimos al respecto fue más o menos consensuada y me parece que era la más razonable, la más acotada, pero aún así no tuvo los votos necesarios. Para esta elección me parece que no será posible, quizás para el futuro", indicó.

En cuanto al proyecto presentado por la bancada de Podemos para permitir que invitados conformen las planchas presidenciales y no los afiliados a los partidos como lo establece la normativa legal vigente, no quiso adelantar opinión debido a su condición de presidente de la Comisión de Constitución que deberá dictaminar la propuesta.

"Dependerá del parecer de los miembros del grupo de trabajo, creo que es previsible lo que dirán por lo menos la mayoría de las bancadas sobre este tema, ¿no?", refirió.

