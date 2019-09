La sesión de la Comisión de Constitución en la que se viene debatiendo el predictamen que recomienda archivar el proyecto de adelanto de elecciones se desarrolla en forma accidentada y en medio de críticas a Rosa Bartra por el manejo de los tiempos para cada bancada.

Luego de una media hora en la cual se debatió y archivó un pedido de Marco Arana (Frente Amplio) para censurar a la presidenta de la comisión, Rosa Bartra, diversos legisladores criticaron que se hayan planteado tiempos ajustados para debatir el predictamen.

La titular de la Comisión de Constitución informó que iba a aplicar como regla del debate lo que se suele hacer en el Pleno del Congreso: otorgar cinco minutos por participación a los miembros titulares del grupo de trabajo y luego, de forma proporcional, a otros parlamentarios que pidan la palabra.

“No se puede participar en un debate constitucional de esta manera. Hemos debatido acá la no reelección de congresistas, la inmunidad parlamentaria, temas importantísimos de la Junta Nacional de Justicia, y nunca se ha limitado de esta manera el tiempo. El querer llevar esto al caballazo, querer archivar de esta manera tan poco democrática no le hace bien al Parlamento”, dijo Alberto de Belaunde luego que Bartra le dijera que, por ser accesitario, le correspondía hablar dos minutos y medio de los cinco que le tocaban a la Bancada Liberal.

“Que la opinión pública, que sigue este debate, sepa que esta no es una práctica normal de la Comisión de Constitución y en estas condiciones no se puede llevar a cabo el debate. Yo me retiro. No puedo participar en un debate que no es un debate, esto es una pantomima de debate”, concluyó el congresista antes de salir de la sala.

Marisa Glave, de Nuevo Perú, también criticó a Rosa Bartra por aplicar reglas para el debate de la comisión.

“Creo que es un error. Se lo digo con sinceridad. Este espacio es para el debate. Somos el Parlamento. Negar el debate cuando estamos tratando de plantear al país si este espacio está dispuesto a buscar una salida política, no tiene ningún sentido. (...) Que algunos acá no podemos hablar porque somos accesitarios no tiene sentido porque no ha sido la práctica en esta comisión”, señaló la congresista.

En una participación previa, la congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, dijo que su bancada estaba en contra de “maniobras dilatorias” del debate por parte de las bancadas que estaba criticando a Rosa Bartra como presidenta de la Comisión de Constitución.

“Esta maniobra dilatoria es para dar tiempo. ¿A quién? No sé. (...) No se puede cuestionar la independencia de la presidencia que ha respetado el reglamento del Congreso. (...) No aceptamos maniobras dilatorias”, indicó Salgado.