Por mayoría, la Comisión de Constitución aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones y a la Ley de Organizaciones Políticas con el fin de suspender las elecciones primarias para los comicios ediles y regionales que se llevarán a cabo en octubre de 2022, y dejar sin efecto una serie de requisitos para que los partidos y movimientos regionales mantengan su inscripción vigente.

No hubo mayor debate. Tampoco se atendió el pedido de los congresistas Víctor Cutipa (Perú Libre) y José Jerí (Somos Perú) para que se invite a la comisión a expertos sobre la materia. Finalmente, 14 legisladores votaron a favor, entre ellos los dos representantes de Alianza para el Progreso que, si bien dejaron constancia de sus reservas respecto de la suspensión de las elecciones primarias, no objetaron el resto de la propuesta. Cutipa y Jerí lo hicieron en contra y los acciopopulistas Luis Aragón y Wilson Soto se pronunciaron en abstención.

La presidenta del grupo de trabajo, Patricia Juárez, justificó la propuesta para suspender las elecciones primarias alegando que “su desarrollo implica la movilización de 25 millones de personas” y las “expone a un contagio masivo” con COVID-19. Asimismo, alegó razones económicas indicando que el costo de este proceso asciende a 500 millones de soles que podrían destinarse a la atención de la pandemia.

José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, respaldó estos argumentos. En declaraciones a Perú21 sostuvo que además del tema de la pandemia y consideraciones de índole económico para la suspensión, debe tomarse en cuenta que “las elecciones primarias tienen como finalidad generar competencia dentro de partidos, que haya verdadera democracia y exista más de una opción por cada cargo a elegir”. Sin embargo, dijo que ello no ocurre en la realidad.

Villalobos también se pronunció a favor de la disposición que establece que el Jurado Nacional de Elecciones no podrá excluir a un candidato cuando omita información que se encuentra en los registros públicos a cargo de entidades del Estado. Indicó que era necesaria esa precisión en la medida que ya el ente electoral dispone de esa información. No obstante, aclaró que la medida no alcanza a los aspirantes que falsean su hoja de vida, quienes sí podrían ser excluidos de la contienda.

DEDOCRACIA

Julio César Castiglioni, experto en Derecho Electoral, sin embargo, advirtió que la suspensión de elecciones primarias perjudica el fortalecimiento interno de los partidos. “Vamos a regresar a lo que ha sido la tumba de los partidos: la dedocracia, donde los amigos de los candidatos a alcaldes y gobernadores son los que van a ir en las listas y no los representantes que elija la militancia”, dijo.

También objetó que se deje en suspenso la disposición que obliga al partido a participar por lo menos en tres quintos de las regiones en los comicios regionales y en las elecciones municipales, en por lo menos la mitad de las provincias y un tercio de los distritos a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO

La Procuradora Antidrogas, Sonia Medina, tiene mucho que decir sobre las políticas contra el tráfico ilícito de estupefacientes en el país. El viernes nos recibió en su despacho porque tiene una posición que defender ante posibles anuncios de retirar a los organismos internacionales que colaboran con el Perú ante este terrible flagelo que inicia en el Vraem.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Marisol Pérez Tello sobre los restos del genocida: “Le toca al ejecutivo emitir un Decreto Supremo”

Dina Boluarte ahora dice que su declaración sobre las firmas para el referéndum “no se ajusta a la verdad”

Comisión de Ética investigará de oficio a Héctor Valer por sus expresiones sexistas