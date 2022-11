Para Aníbal Quiroga la reacción del presidente Pedro Castillo ante el archivo del Proyecto de Ley por el que se pretendía plantear una cuestión de confianza es una amenaza al Congreso de la República por una futura disolución, que debe mantener a la opinión pública muy atenta.

“Creo que nos podemos acercar a una disolución del Congreso porque si él dice que la cuestión de confianza ha sido mal rechazada por el Congreso, lo más probable es que argulla de que ha habido una denegación fáctica, desempolvando así el argumento que usó Martín Vizcarra cuando disolvió el Congreso. Por lo tanto convertiría la derrota de hoy en una suerte de victoria pírrica, acercándonos más a la crisis en el Congreso y a una futura disolución”, indicó.









Dijo además, que esta reacción del presidente revela que no tiene respeto por las leyes peruanas.

“El presidente Castillo dice que se ha negado la confianza de manera indebida, sin embargo, no hace alguna referencia a una ley del estado de derecho que establezca cómo se hace una cuestión de confianza, no hace referencia que esa ley ya pasó por el Tribunal Constitucional, donde el propio Ejecutivo la llevó y perdió, no hace referencia que el Tribunal Constitucional ya lo analizó en materia de cosa juzgada. Es decir, el presidente Castillo no respeta absolutamente nada. Las reglas las crea él, la Constitución la regula él y la decisión en el supuesto nombre del Tribunal las da él. Creo que en las próximas horas podrían renunciar al gabinete Torres”, concluyó.





Declaraciones Kurt Burneo