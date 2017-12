Comisión de Constitución: Movimientos locales ya no participarán en elecciones

Por amplia mayoría, la Comisión de Constitución del Congreso acordó dejar fuera de la carrera electoral municipal de 2018 a los movimientos políticos de alcance distrital o provincial, al amparo de una serie de modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Elecciones Municipales.

La norma, sin embargo, debe ser aún ratificada por el Pleno del Legislativo.

Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, explicó que la medida se enmarca en la reforma electoral que busca el fortalecimiento de los partidos políticos.

En declaraciones a la prensa, explicó que la legislación vigente establece requisitos mínimos para la constitución de estos movimientos de alcance local y provincial. Salvo un número determinado de adherentes, dichas agrupaciones no tienen regulada su organización, no están obligadas a seguir procesos de democracia interna para la elección de sus candidatos y sus fuentes de financiamiento no están sujetas a fiscalización.

“La normatividad actual permite que estos movimientos mueran en la vida política al culminar una elección. Es un incentivo perverso para quien quiere comprarse una alcaldía, implica la fragmentación de voluntades, se convierten en una especie de vientres de alquiler con el consecuente rechazo de la población sobre la incapacidad de exigir esa rendición de cuentas”, explicó la parlamentaria.

En desacuerdo

Sobre este tema se pronunció también el congresista Alberto Quintanilla, del bloque Nuevo Perú, quien sostuvo que la norma no resuelve el problema principal, que es el funcionamiento democrático de los partidos políticos.

“Los partidos deben fortalecerse con reuniones, elecciones internas, cumpliendo con sus estatutos y no necesariamente con estas normas que impiden la participación de otros grupos”, dijo.

Tenga en cuenta:

* La Comisión de Constitución postergó el debate sobre la creación del distrito electoral de peruanos residentes en el exterior.

* La propuesta crea dos escaños más para ese grupo y establece tres años de residencia en el exterior a los que postulen.