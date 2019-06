Comisión de Constitución intentó cambiar esencia de proyecto de reforma

La Comisión de Constitución prosiguió con el debate de los seis proyectos presentados por el Ejecutivo en el marco de la reforma política.

No obstante, en el grupo presidido por Rosa Bartra (FP) se distribuyó un predictamen sobre el proyecto referido a la inscripción de partidos políticos que no recogía la propuesta enviada por el Gobierno.

En este último se plantea que para inscribir un partido se necesita un número de afiliados equivalente al 0.075% de ciudadanos (14 mil) que sufragaron en los últimos comicios.

El predictamen alcanzado a los legisladores tampoco consideraba la propuesta sobre el “documento en el que el partido político autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el acceso a la información de su cuenta bancaria de aportes privados”.

Pero no solo eso. Pese a que en el proyecto del Ejecutivo se eliminaba como requisito la relación de adherentes al grupo político (actualmente deben representar al 4% de los que votaron en los últimos comicios; es decir, más de 900 mil firmas), en el predictamen lo mantenían.

NO RECOGE NADA

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Meléndez, explicó a Perú21 que este documento ya no será evaluado porque no recogía la esencia de lo que planteaban los proyectos priorizados en la cuestión de confianza.

“No recogía casi nada de la propuesta del Ejecutivo. Quisieron debatir eso, pero hemos hecho prevalecer el voto de confianza y se hará un nuevo predictamen”, subrayó.

En tanto, el vocero de la Bancada Liberal (BL), Gino Costa, manifestó que la propuesta inicial de la comisión “trastocaba la del Ejecutivo”.

“La propuesta es que reemplaces las firmas por una lista de militantes, y eso es importante porque así habrá más candidatos que son miembros de un partido y no invitados. En el Congreso, el 70% de los legisladores no son militantes de partidos”, expresó.

De esta manera, indicó que se evitará que existan casos de corrupción o firmas falsas como ha ocurrido en anteriores ocasiones.