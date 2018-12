Comisión de Constitución aprueba eliminar sanciones administrativas por no votar Según precisó la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, no se ha eliminado la multa económica por no acudir a votar.

El proyecto del congresista Víctor Andrés García Belaunde fue aprobado por mayoría. (Foto: Congreso de la República)