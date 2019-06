Comisión aprueba levantar la inmunidad parlamentaria de Yesenia Ponce

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso aprobó hoy por unanimidad levantar el fuero de la congresista no agrupada Yesenia Ponce para que sea procesada por los presuntos delitos de falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo.

El grupo de trabajo tomó en cuenta el pedido de la parlamentaria que perteneció a Fuerza Popular para allanarse a la decisión de la comisión. Así, la comisión decidió votar directamente quitarle la inmunidad de proceso para que su caso se discuta en el Pleno del Parlamento.

Según señaló Luciana León, titular de este grupo de trabajo, la legisladora hará uso de su derecho a defensa en el hemiciclo cuando se programe. En ese escenario deberá brindar sus descargos por presuntamente mentir en su hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para postular al Parlamento.

Ponce Villarreal envió el pasado lunes un oficio a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad en el que manifiesta que se pondrá a disposición de las investigaciones y no hará uso de la protección que la brinda su investidura para esclarecer las acusaciones en su contra. Sobre este argumento se tomó la decisión hoy.

La semana pasada, la legisladora manifestó que “nunca mentí, nunca hablé con ningún congresista para que me protejan o me blinden (...) Quiero que se investigue a profundidad. No confío en los congresistas, confío en el Ministerio Público y en el Poder Judicial".

Esta es la segunda vez que la Corte Suprema de Justicia solicita levantar la inmunidad de proceso de Yesenia Ponce. A fines del 2018, el grupo de trabajo congresal devolvió el pedido al Poder Judicial para que se realicen subsanaciones.

La parlamentaria, que ingresó al Congreso en representación por Áncash y con Fuerza Popular, fue suspendida 120 del Legislativo en agosto del año pasado después de aprobarse un informe de la Comisión de Ética que investigó irregularidades vinculadas a información falsa sobre sus estudios en su hoja de vida.