“La presidencia de la Comisión de Constitución es innegociable para Fuerza Popular. No la vamos a entregar a un partido que está planteando una nueva Constitución”, aseguró ayer a Perú21 el vocero alterno de la bancada fujimorista, Arturo Alegría, al ser consultado sobre la posibilidad de que Perú Libre, hoy su bancada aliada en la Mesa Directiva 2023-2024, pueda reclamar dicho grupo de trabajo.

Esa posibilidad, teóricamente, estaría en el tapete, pues el exvocero de Perú Libre Flavio Cruz reveló a este medio que, el pasado lunes 24, el presidente de su partido, Vladimir Cerrón, tuvo una reunión con los integrantes de su agrupación política y les informó que, en las negociaciones que tuvo con el Bloque Democrático, pidió que su bancada pueda presidir las comisiones de Salud, Justicia, Fiscalización y también la de Constitución.

Sin embargo, Cruz subrayó que Cerrón les dijo que no había llegado todavía a un acuerdo sobre ese tema, y que este se daría después de la elección de la Mesa Directiva.

REPARTIJA NO ESTÁ LISTA

Efectivamente, la repartición de las comisiones aún no está oleada y sacramentada. Alegría explicó que entre hoy y mañana habrá una reunión entre los integrantes del Bloque Democrático —que hoy ha pasado a llamarse Bloque País— para elaborar la distribución de las comisiones que le corresponderán a cada grupo parlamentario, y cuya lista será presentada en la reunión de la Junta de Portavoces, que sería mañana o el miércoles, para que haya un consenso con el resto de bancadas, entre estas los grupos de izquierda y los no agrupados.

En esa cita del hoy llamado Bloque País participará Perú Libre, porque ya es parte de la coalición que está integrada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Avanza País, aseguró Alegría.

Según fuentes consultadas por Perú21, al interior del Bloque País extraoficialmente se habría decidido otorgarle la presidencia de la Comisión de Fiscalización a Perú Libre, Constitución quedaría en manos de Fuerza Popular, Presupuesto pasaría a Somos Perú y Educación seguiría al mando de Renovación Popular, pese a que esta bancada ya no es parte de la alianza de centroderecha que desde el miércoles 26 preside la Mesa Directiva.

“Nuestras conversaciones estuvieron orientadas a tener la oportunidad de integrar la Mesa Directiva y presidir la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, por encima de todo, que la lista que integremos o respaldemos estuviera integrada por centro, derecha e izquierda (que se logró), este punto fue nuestra expectativa para iniciar conversaciones”, señaló el vocero de Somos Perú, José Jerí.

Alegría adelantó que, en la cita que sostendrán, podrían darle a Somos Perú Economía o Presupuesto. “Sería de su agrado”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de que Fuerza Popular pueda ceder las comisiones de Economía, Fiscalización y Agricultura, que presidió en el último periodo legislativo, explicó que eso se verá en el camino de cómo avanzan las conversaciones con las otras bancadas.

VAN POR EDUCACIÓN

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo a Perú21 que no descarta que su bancada pueda perder la Comisión de Educación y que esta pueda caer en manos del Bloque Magisterial. “No sabemos qué han negociado ellos. Sería muy serio que nos quiten esa comisión para dársela a los maestros”, dijo Montoya, y recordó que, una semana antes de la elección de la Mesa Directiva, hubo una reunión con la vocera de la bancada de los profesores de la Fenatep, Elizabeth Medina, para que se integre a la coalición de centroderecha. Sin embargo, como se conoció en días posteriores, ni Renovación ni el Bloque Magisterial se sumaron a dicha alianza.

Por su parte, Edgar Tello, miembro de este último grupo parlamentario, dijo a Perú21 que cinco de sus congresistas votaron a favor de la lista número 1 —integrada por Alejandro Soto (APP), Hernando Guerra García (FP), Waldemar Cerrón (PL) y Roselli Amuruz (AV)— y que por eso pedirán la Comisión de Educación.

Para Alegría, la bancada de Montoya no tiene las puertas cerradas para volver a ser parte de la coalición de centroderecha. Descartó, sin embargo, de esta posibilidad al Bloque Magisterial y a Acción Popular, pues son “bancadas partidas” y los congresistas que puedan integrar su coalición no poseen representación dentro de su grupo parlamentario y no se podría llegar a acuerdos. Según Montoya, la nueva Mesa Directiva, por ser la ganadora, es la que presentará finalmente la lista de comisiones y tiene que haber un consenso con los voceros. “Hasta el momento nadie ha conversado conmigo”, concluyó.

Constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez: “Sería un contrasentido que Perú Libre presida Constitución”

Para Álvarez, el riesgo de un posible cambio de la Carta Magna no solo está en que la presidencia de la Comisión de Constitución caiga en manos del partido del lápiz, sino que ahí puede aprobarse un dictamen de referéndum para una Asamblea Constituyente. El Pleno podría dar luz verde a esa iniciativa solo con la “mitad más uno”, indica.

¿Cuál sería el peligro de que Perú Libre presida la Comisión de Constitución?Para que su funcionamiento sea regular, tiene que estar presidida por personas que creen en la Constitución, en los principios y valores constitucionales. Hay partidos que son respetables dentro de la democracia, pero hacen bandera del irrespeto y del posible incumplimiento de la propia Constitución. Sería un contrasentido que un militante de esos partidos (de izquierda) presida una comisión tan importante en el Congreso.

Entonces, al ser Perú Libre (PL) un partido que busca el cambio de la Constitución, sería un riesgo que ellos presidan ese grupo...

Tienen que tener mucho cuidado, porque el titular de la comisión convoca a los especialistas que van a ser objeto de las consultas. Va a dirigir las sesiones, y pone en agenda o encarpeta proyectos importantes sobre la base, esencialmente, de criterios políticos. Por lo tanto, lo deseable es que no la presida ninguna persona que niegue frontalmente los principios constitucionales en que creemos la mayoría de los peruanos.

¿Existe igualmente algún riesgo de que parte del acuerdo para la elección de la Mesa Directiva sea que en Constitución se apruebe un proyecto de ley de Perú Libre para instalar una Asamblea Constituyente vía un referéndum?

Definitivamente, lo van a presentar. Esperemos que no tengan los votos suficientes, pero, como estamos en el Perú, sí podría, en algún momento, darse la situacion de lograr la mayoría dentro de la comisión y convertirse en un dictamen.

Y este dictamen pasaría al Pleno.

Ahí sí va a tener que hacerse una labor política intensa para que esos congresistas de izquierda y en bancadas de centro no voten a favor del dictamen, porque solo se necesitaría la mitad más uno para aprobarlo. Vamos a convivir con el peligro hasta que haya nuevas elecciones generales. Hasta 2026.

SABÍA QUE

-“Vladimir Cerrón nos dijo que había planteado presidir las comisiones de Salud, Justicia, Fiscalización y Constitución”, dijo a Perú21 el exvocero de Perú Libre, Flavio Cruz, sobre las negociaciones con el Bloque Democrático.

-Hay 24 comisiones ordinarias, aparte de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

-Por cada cinco congresistas, le corresponde una comisión a una bancada.

-El jueves 3 o viernes 4 sería el Pleno para oficializar las comisiones y sus integrantes.





