¿Cuál será el rumbo del Apra tras la elección de esta dirigencia?

- Ambas listas son alanistas. La opción que tuvieron los asambleístas era elegir entre alternativas que iban básicamente a mantener el status quo. Y por ello me refiero a una posición cercana al fujimorismo.

No había renovación en ambas listas...

- Me parece que se ha decidido entre dos opciones que no implicaban renovación alguna. Y por ello me refiero a una renovación estructural que parte, en primer lugar, en volver a la doctrina e ideología, y valores democráticos y republicanos de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y, en segundo lugar, a la limpieza del partido de elementos muy probablemente vinculados a hechos de corrupción. El gran perdedor de este congreso ha sido Haya de la Torre.

¿La votación refleja el momento actual del partido?

- No solo eso sino en lo que se ha convertido. Tengo la tesis de que el Apra ha dejado de ser aprista. O la palabra aprista ha cambiado de significado. En el pasado ser aprista era vincularse a un credo. A una mística, a un corpus doctrinal, a la lucha por la democracia, justicia social, a una posición de izquierda democrática.

Entonces, ¿qué significar ser aprista ahora?

- Significa defender a ojos cerrados la imagen de Alan García y de las grandes evidencias que existen en su contra.