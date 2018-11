El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) admitió a trámite una denuncia que presentaron diferentes agrupaciones civiles en contra del fiscal de la Nación Pedro Chávarry por la presunta infracción del Código de Ética del Abogado, tras mentir sobre la reunión que sostuvo con periodistas, bajo la organización del destituido juez supremo César Hinostroza, y su supuesto vínculo con Los Cuellos Blancos del Puerto.

La denuncia fue presentada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Asociación Nacional de Centros (ANC), y del Instituto de Defensa Legal (IDL) por la presunta violación de los artículos 6° y 8° del Código de Ética del Abogado.

Estos artículos señalan que el abogado debe actuar con “sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez, eficacia y buena fe; así como del honor y dignidad propios de la profesión”. Además, que el letrado debe “inspirar con sus actuaciones la confianza y el respeto de la ciudadanía” y “debe abstenerse de toda conducta que pueda desprestigiar la profesión”.

La abogada Cruz Silva (IDL) señaló a Perú21 que tras esta decisión, los denunciantes presentarán este lunes un pedido al Consejo de Ética del CAL para que se dicte una medida cautelar que suspenda la colegiatura de Chávarry, mientras dure la investigación dentro del gremio.

"Si se suspende su colegiatura, Chávarry no podrá seguir ejerciendo como fiscal supremo porque la colegiatura es un requisito que se exige para desempeñar la profesión de Derecho. Esta medida cautelar busca que el deber ético de no mentir, de decir la verdad, pueda asegurarse hasta que se emita la decisión final", indicó.

En tanto, el abogado Julio Rodríguez, quien ejerce la defensa legal de Chavárry, señaló que admitir una denuncia no significa que el CAL comparta el criterio de los denunciantes. Además, sostuvo que "resultaría desproporcional" que se acepte la medida cautelar contra el fiscal de la Nación.

"Son actos que no tienen ningún tipo de connotación en la esfera de la administración pública. No han generado ningún perjuicio. Además, inmediatamente el fiscal enmendó su primera declaración. No creo que en este caso, tratándose de un comportamiento que no es considerado ni siquiera delictivo, vaya a aceptar una medida (cautelar) de esa naturaleza", remarcó Rodríguez a Perú21.

El Consejo de Ética le dio un plazo de diez días para que Pedro Chávarry presente sus descargos y medio probatorios ante la admisión de la denuncia. Rodríguez señaló que aún no han sido notificados.