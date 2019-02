¡Cómo se codeaba! La lista de los personajes que Edwin Oviedo quería conquistar

Edwin Oviedo, como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), repartía entradas para los partidos de la selección peruana a un selecto grupo de congresistas y políticos. Eso fue revelado por un colaborador eficaz hace unos meses y hace unas semanas esa versión fue confirmada por una testigo.

En su declaración del 28 de enero, a la que accedió Perú21, la asistente del área de Relaciones Públicas de la FPF, Katherine Dávila Torres, contó que con el detenido Oviedo a la cabeza de la entidad, cambiaron las reglas sobre el ofrecimiento de tickets, con respecto a la gestión de su predecesor Manuel Burga Seoane.

“Anteriormente, con el señor Burga, solo se entregaban (entradas) a los presidentes de las instituciones y con el señor Oviedo se incluyó a los congresistas. Con Burga solo había dos ministerios –que eran los ministerios de Educación y Cultura– y con Oviedo se incluyó a todos los ministerios; por ende, la cantidad (de entradas a entregar) aumentó”, manifestó.

De acuerdo a la tesis de la fiscal Rocío Sánchez, a cargo de la investigación Los Cuellos Blancos del Puerto, Oviedo buscaba con esos ofrecimientos la retribución de favores políticos cuando las circunstancias lo demandaran.

Según Dávila, ella misma se encargaba de distribuir las entradas que estaban destinadas para parlamentarios y otros altos funcionarios por orden de Oviedo. Ello habría sucedido para los encuentros de Perú antes de disputarse el Mundial de Rusia 2018.

En esa línea, contó que en la lista de entrega figuraban los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Luciana León y Mauricio Mulder (Apra); Héctor Becerril, Karina Beteta, Mario Mantilla, Leyla Chihuán, Wuilian Monterola , Rosa Bartra, Luis Galarreta (Fuerza Popular) y el actual titular del Legislativo, Daniel Salaverry; además de Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular).

En comunicación con Perú21, Velásquez Quesquén insistió en que no recibió entradas y adujo que hace 20 años que no acude a un estadio. Mulder, en tanto, dijo que “es muy común que los parlamentarios reciban invitaciones” y, en este caso, sostuvo que las recibió de parte del oficial mayor del Parlamento.

Sin embargo, aclaró que “no hay relación causa-efecto” con Oviedo. León, por su parte, no contestó nuestros mensajes, al igual que Bartra y Salaverry.

Beteta se limitó a calificar de “falso” lo señalado por la testigo. García Belaunde, por su lado, dijo que sí recibió entradas de la FPF, pero a través del oficial mayor, que por ese entonces era José Cevasco.

Aclaró, no obstante, que devolvió los tickets. “Me da la impresión de que yo soy el único que las he devuelto (...) llegaba un sobre con dos o cuatro entradas, no tenía nombre propio, no era algo personal”, aseguró.

Pero Cevasco dijo a este diario que los sobres que llegaban de la FPF “tenían un destinatario”. “Las entradas se distribuían de acuerdo al nombre que figuraba en esos sobres”, esclareció.

La testigo también ratificó, como lo informó Perú21, que hubo entradas destinadas hacia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Dávila dijo que los tickets eran enviados a la oficina de Fujimori en la calle El Bucaré, en La Molina. Su abogada no respondió nuestros mensajes sobre este asunto.

SABÍA QUÉ

​

* De los legisladores mencionados, algunos votaron a favor de la denominada ‘Ley Oviedo’ en enero de 2018. Ellos fueron los fujimoristas Becerril, Mantilla, Beteta, Monterola, Bartra y Salaverry.



* Perú21 intentó comunicarse con los legisladores Becerril, Galarreta y Mantilla, pero no contestaron nuestras llamadas. Kenji Fujimori también figuraba en la lista de la testigo y tampoco nos contestó.



* El ex consejero Guido Aguila descartó haber recibido entradas de la FPF.