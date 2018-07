Sin previo aviso, el Ministerio Público realizó hoy una diligencia en las instalaciones de IDL-Reporteros, medio que reveló los audios que comprometen a consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en presuntos conflictos de intereses.

El periodista Gustavo Gorriti, director de IDL, advirtió a la prensa que “se ha tratado de algo altamente anormal” y que se les pidió entregar todo el material que poseían. “Nosotros pusimos como objeción los derechos de la prensa”, manifestó.

Vea también CNM se niega a entregar documentación a fiscal anticorrupción

Al lugar llegaron un fiscal y cuatro policías, quienes solo tuvieron acceso al material que ya está publicado en el portal web del medio. “Nosotros vamos a colaborar en todo lo que podamos sin afectar los principios de la reserva y protección de nuestras fuentes”, señaló Gorriti.

“No me quiero poner en la mente de otros, es obvio de que hay mucho interés en que esta investigación no siga adelante; eso no va a suceder y hoy día publicaremos algo más. Lo único que ha quedado incompleto es esta diligencia por ser informal”, añadió.

Vea también CNM toma acciones contra consejeros Noguera y Gutiérrez implicados en audios

“Hemos reaccionado con fuerza y con capacidad de poder repreguntar, eso ha llevado a que el fiscal dé por concluida (la acción)”, acotó.

No olvidemos a Eyvi Ágreda y Juanita Mendoza, víctimas del odio y el machismo.