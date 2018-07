CNM audios: ¿Qué significa declarar en emergencia al Poder Judicial?

La crisis por la difusión de los CNM audios llevó a que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra y el mismo Poder Judicial (PJ) , que preside Duberlí Rodríguez , formen comisiones para evaluar medidas y plantear una reforma integral del sistema de justicia.

En esa coyuntura, el domingo, Rodríguez manifestó que declarará en emergencia a todo el PJ.

“Vamos a declarar en emergencia todo el PJ . Apenas tengamos la reunión con los presidentes de Corte, que va a ser el martes, recogiendo los aportes, la primera medida probablemente que el Consejo Ejecutivo va a tomar es declarar en emergencia todo el PJ del Perú”, insistió.

Al ser consultado sobre qué implicaba ello, respondió: “Darle más apoyo a la OCMA (Oficina de Control de la Magistratura) para que pueda trasladarse ahí donde haya un síntoma, un indicio de hechos irregulares en el país (…) Será un mínimo de 3 meses, 4 meses”.

No dio más alcances.

¿Qué comprendería realmente esta decisión? Perú21 se comunicó con tres reconocidos especialistas en Derecho para que nos den su mirada.

VÍCTOR GARCÍA TOMA, ex presidente del Tribunal Constitucional

“La expresión de declaración de emergencia de la institución es vacía. Mañana, luego de la formalización de la decisión, (el presidente del PJ) debe anunciar qué medidas concretas de carácter administrativo, jurisdiccional, van a aplicar para lograr un cambio acelerado de situaciones consideradas irregulares”.

“En todo caso, si se habla de una situación de emergencia, no será para desproteger a los ciudadanos sino para que asegurarles que los procesos serán resueltos con transparencia y respeto a la ley”.

“Habría que ver qué medidas pueden ser revertidas. Es cierto que existe la cosa juzgada, pero también existe la llamada cosa juzgada constitucional, existe un proceso de nulidad por fraude procesal. Es decir, la situación de las personas que han sido perjudicadas por el concierto de estos grupos criminales y malos jueces tiene que ser revisado”.

MARIO AMORETTI, ex decano del Colegio de Abogados de Lima

“Yo vengo pidiendo la declaratoria de emergencia hace años. Insistí en eso en más de una oportunidad cuando fui decano del Colegio de Abogados de Lima. Yo, que ejerzo la profesión, conozco la problemática y, sobre todo, conozco la sobre carga procesal que existe. En lo civil uno presenta una demanda hoy y recién le están notificando en noviembre, diciembre, poniendo fecha para determinadas diligencias o para contestar la demanda”.

“Se debe convocar a los magistrados jubilados, cesantes, a fin de que se conformen salas, juzgados, para agilizar esta situación. Tenemos locales. Antes el PJ funcionaba en la mañana y en la tarde”.

“Uno de los grandes problemas que tenemos es el presupuesto. Mientras que al PJ y al Ministerio Público no se le dé el presupuesto que necesita, seguiremos igual. Se deben agilizar los procesos en lo civil, laboral, en familia. La lentitud es algo que está generalizado”.

ENRIQUE BERNALES, doctor en Derecho

“El señor Duberlí Rodríguez debería explicar en qué consiste la emergencia. Evidentemente la emergencia no puede afectar leyes, no puede afectar la Ley Orgánica del PJ, los códigos civiles, etcétera, porque eso corresponde al Poder Legislativo. O sea, toda la estructura jurídica del PJ no puede ser modificada por emergencia porque depende de leyes y a estas solamente las pueden derogar total o parcialmente el Legislativo”.

“La emergencia, creo yo, será en la recomposición de las salas, medidas para descongestionar el despacho de cada sala, cosas de ese tipo que antes ya se han hecho. Si hay algo más, tiene que decirlo el propio Consejo Directivo del PJ o el propio presidente del PJ”.

“Ahora se debe evitar que demoren tanto los juicios, lo que se llama el mal funcionamiento del PJ. Agilizar procesos sería deseable, lo que no se entiende es por qué han esperado a llegar a una situación como la actual para decir que está dentro de sus competencias y recién hacerlo”.