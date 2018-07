En la mira. Un nuevo audio difundido por IDL-Reporteros revela las ávidas coordinaciones que realiza el congresista aprista Mauricio Mulder con el cuestionado vocal supremo César Hinostroza para concretar una reunión. La conversación revela un alto grado de familiaridad.

El juez supremo Hinostroza le dice a Mauricio Mulder que "hay que tener cuidado" de escoger el lugar de la reunión, pues debe ser algo privado. Este diálogo se realizó el 28 de marzo.

Mauricio Mulder: ¿Cómo andas de tiempo para la próxima semana? Para ver si nos juntamos en un...

César Hinostroza: Ya...

Mauricio Mulder: Este...

César Hinostroza: Después del martes, hermano porque el lunes...

Mauricio Mulder: Claro, claro

César Hinostroza: Tú me llamas y me dices que día podría ser entre miércoles y jueves.

Mauricio Mulder: Yo te llamo el miércoles en la mañana ¿te parece?

César Hinostroza: Me dices dónde es y yo voy

Mauricio Mulder: Claro un sitio así privado tranquilo

César Hinostroza: Sí claro, hay que tener cuidado, ya sabes.