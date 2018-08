En la mira. El legislador de Fuerza Popular, Héctor Becerril , aparece en un nuevo audio coordinando una reunión con el cuestionado juez supremo César Hinostroza.

La familiaridad con la que se hablan es innegable. Héctor Becerril lo tilda de "hermano" y se escusa porque lo interrumpió en una reunión, así que le dice que lo llamará en unos minutos.

Héctor Becerril: César te.. César

César Hinostroza: Sí..

HB: Eh, te llamo en unos... una media horita estoy en una reunión acá, ya. Te llamo en una media horita, hermano, ¿ya?

CH: No te preocupes, creo que ya hablamos ¿no? por mensaje

HB: Ya, aló?

CH: sí, yo creo que ya hablamos por mensajes, ya decidimos

HB: sí y quedamos para el viernes, ¿ya?

CH: Sí, mejor, mejor, porque estoy haciendo llamadas que todavía no he contestado. Tranquilo.

HB: Ya, hermanito un abrazo, ya ok.