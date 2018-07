El escándalo de los audios que ha involucrado a jueces, magistrados y a los mismos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se desató en una fecha muy sensible para el país: en el mes que se celebra la Independencia del Perú.

La corrupción ha carcomido hasta en lo más alto de las esferas del sistema judicial peruano. Con los destapes que dejan por los suelos a quienes (en teoría) imparten la justicia en la sociedad, ¿cabe celebrar los tradicionales 28 y 29 de Julio?

El histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) la tiene clara: no hay motivos para festejar. Tal ha sido la indignación de estos héroes nacionales que han decidido no participar en los actos protocolares de la Gran Parada Militar.

Este evento patriótico tiene por costumbre tener un Palco de Honor, donde los más altos mandos de los poderes del Estado se sientan para ser homenajeados por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y por agrupaciones sobresalientes que sirven a la patria. ¿El Poder Judicial debe ser halagado?

José Luis Gil es un ex GEIN que pertenece a la directiva de esta agrupación que en 1992 capturó a uno de los más sanguinarios enemigos que ha tenido el Perú: el terrorista Abimael Guzmán . "Hemos decidido no participar en el desfile en una situación tan deshonrosa como esta", dice enfático a Perú21.

Adecuado a las nuevas tecnologías de estos tiempos, Gil realizó una encuesta a través de su cuenta en Twitter para hacer un pequeño sondeo sobre si el GEIN debe participar, o no, en la Parada Militar . Los resultados son contundentes: el 81% de sus seguidores apoyan la postura tomada.

GEIN El apoyo es claro: las personas están a favor de que el GEIN no participe en el desfile militar.

"No podemos rendirle honores a esas autoridades que tienen que estar ahí solo por protocolo y como si nada estuviera pasando. Los delincuentes y todos esos fulanos que han usado el poder para enriquecerse no pueden estar en un palco de honor", sostiene Gil con una indignación que desborda.

Este ex miembro del GEIN , además, sostiene que por temas de seguridad, la Parada Militar no debería realizarse. ¿Por qué? Nos lo explica a continuación: "Hacer un desfile solo por cumplir un protocolo sería mala idea porque la gente los va a pifiar, hasta les pueden tirar piedras. Su indignación es grande".

Para el también experto en seguridad nacional, el Gobierno (si desea insistir en realizar el desfile) debería solo presentar al presidente en el palco junto a sus ministros. "Podemos estar unidos, pero no revueltos", manifiesta a este diario.

Gil no busca que otras instituciones se sumen a la decisión del GEIN , sin embargo, deja en claro que "no pueden hacer que las Fuerzas Armadas , la Policía y otras entidades les rindan los honores correspondientes cuando no se lo merecen. Es indigno".

Si hay algo que puede cambiarse en este año para no perder el espíritu patriótico, este héroe de la democracia tiene una idea:

"¿Por qué no organizar un desfile con todas las guarniciones militares y que, en vez que estén esos políticos en el palco, estén los presidentes de las juntas vecinales de distintas ciudades para que las Fuerzas Armadas se rindan ante su pueblo?"

¿Felices? Fiestas Patrias.