Una raya más al tigre. En unos nuevos audios difundidos por IDL Reporteros se reveló que el suspendido juez César Hinostroza coordinó y presionó al juez titular del 5to Juzgado Constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta , con el fin de acelerar su "liquidación" que no se trataría de otra cosa que el pago de sus devengados que ascienden a S/. 1’961,004.06.

Junto a él, otros 12 jueces supremos también fueron beneficiarios. La sentencia firmada por Hugo Velásquez dispuso que se cumpla con homologar los sueldos de los vocales supremos con los sueldos de los congresistas, según lo establecía la Ley Orgánica del Poder Judicial dictada en 2013. El monto total es de más de S/18 millones.

En los audios se revelan una serie de llamadas de César Hinostroza a Hugo Velásquez, este último incluso asesora al juez de los pasos que debe seguir para tramitar el pago de sus devengados, en otras ocasiones Hinostroza lo presiona para agilizar su diligencia.

27 DE DICIEMBRE 2017

​

Un mes después de emitirse la resolución que ordenaba el pago de las remuneraciones homologadas, Hugo Velásquez llamó a César Hinostroza para informarle que se había aprobado su liquidación.

“Ya está para que presenten un escrito de requerimiento porque yo no lo puedo hacer de oficio, para avanzar lo más rápido”, le asesora Velásquez a Hinostroza, él no se queda atrás y respondió que al día siguiente a primera hora haría el oficio.

25 DE ENERO 2018

​

A fines del mes de enero, Hinostroza llamó a Hugo Velásquez por "el asunto de mi tema". En la voz de Hinostroza se nota la presión para apresurar sus trámites: "Por favor pues hermano, ya hace una semana está ahí".

26 DE ENERO 2018



Al día siguiente, 'Huguito' Velásquez llamó a Hinostroza para avisarle que ya había enviado la resolución a su casilla electrónica. Velásquez le dijo, entre risas, que ahora solo quedaba esperar.

17 DE ABRIL 2018



Piedra en el zapato. Velásquez le advirtió a César Hinostroza que el procurador Espinoza del Poder Judicial había interpuesto una acción de amparo contra su resolución que ordenaba el pago.

Hugo Velásquez: Me dicen que han metido un amparo contra el proceso.

César Hinostroza: Un amparo, más burros son. Pero, el amparo qué dice, ¿por falta de motivación?

HV: Dice que la sentencia no decía que se pague el devengado

CH: Pero está jodiendo, está obstaculizando, está haciendo problemas ¿no o no?

HV: Sí, pero es su función, debe hacerlo porque sino hace nada, la Contraloría se le viene encima pues, lo puede investigar.

NO SE HAN ORDENADO PAGOS



El presidente de la Corte Suprema, Víctor Prado, reiteró que no ha dispuesto el millonario pago de devengados a magistrados, que también lo beneficia. Además, anunció que mañana mismo se someterá a una investigación a Hugo Velásquez y será suspendido mientras dure la pesquisa.