Más revelaciones de peso. En un nuevo audio se escucha al cuestionado juez supremo César Hinostroza preguntándole a un interlocutor desconocido por "Albertito 'El chino'" con quien se reuniría en breves minutos.

La escucha fue difundida por Latina y aunque no especifican la fecha, se une a los largos audios que comprobarían, en muchos casos, actos de corrupción y tráfico de influencias.

Esta es la transcripción completa del corto audio. ¿A quién se refiere con "Albertito 'el chino'"? Las investigaciones ya lo revelarán, pero usted también puede sacar sus propias conclusiones.

NN: doctor, ¿ya llegó?

CH: Hola, sí, en unos 10 minutos, hermano. estoy en camino, ¿tú?

NN: Lo estoy esperando, ya gracias.

CH: Tranquilo. Oye, va ir Albertito 'El chino'

NN: ¿Ah?

CH: El chino iba a ir, no ha llegado ¿no?

NN: No ha llegado todavía. Calin me acaba de llamar, va a llegar, dice.

CH: ah, ya, ya. ahí nos vemos

NN: Ya doctor, gracias.