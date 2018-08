Esta vez no se trata de funcionarios. Esta vez se trata más de un asunto familiar. El cuestionado vocal supremo César Hinostroza solicitó un iPhone a una mujer —al parecer de ascendencia china— para entregárselo a su hija, pues ella habría malogrado el suyo.

En un nuevo audio que data del miércoles 7 de marzo, se confirma la modalidad que usaba el juez supremo. Hinostroza llama a la persona no identificada y le pregunta por sus asuntos familiares, entre ellos, le recuerda el 'problema' de su esposo. Luego le pide el aparato a cambio de darle su apoyo 'eterno' para cualquier caso.

CH: Pero, ya etsá resuelto el problema de tu esposo, ¿no? ¿o todavía falta?

NN: Creo que ya está, creo que ya... bueno tengo que verlo de repente hay algo otros papaeles para tramitar porque recién llegué el primero de marzo, cuando empezaba colegio de mis hijas, recién ese día he llegado.

CH: Bueno, cualquier cosa me avisas, pues.

Más adelante César Hinostroza le explica que su hija lo llama de forma reiterativa porque con su celular dañado está "incomunicada".

CH: Lo que te quería pedir es como siempre me apoyas necesito un aparato que se le ha malogrado a mi hija de..., un iPhone

NN: Ah ya, ya. Ok, ok

CH: Pero es urgente porque se le ha malogrado, está incomunicada. Yo no sé si puedes, mañana es jueves, entre el jueves y viernes puede ser.

NN: Ya, jueves o viernes voy

CH: Sí, por favor es urgente porque ya tú sabes que yo te voy a apoyar siempre. Como siempre estamos juntos, ¿ya? Pero ahora mi hija me ha llamado dos veces está incomunicada se le ha malogrado, no sé que ha pasado.

NN: Ya, ya, más seguro viernes voy.