Se sigue armando el rompecabezas. Por primera vez, se difunde un audio en el que habla el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo , con el cuestionado juez César Hinostroza . En este diálogo se confirma la cercanía y familiaridad entre ambos.

Todo empieza el jueves 8 de marzo pasado a las 8:30 de la mañana cuando Hinostroza habla con el ya 'famoso' y detenido gerente general de Iza Motors, Antonio Camayo. El motivo de la conversación es que al vocal supremo le urge hablar con 'el gordito', que no sería otro que Edwin Oviedo .

Se negociarían facilidades del viaje a Rusia para ver el Mundial 2018. Hinostroza habría comprado su pasaje para el 13 y el de su esposa para el 16. Se presume que los habría favorecido con accesos directos a partidos.

Hinostroza : Pero antes me urge hablar con nuestro amigo, ‘El Gordito’.

Camayo: Ya.

Hinostroza: ¿Cómo hacemos? ¿O ya mañana mejor ahí, allá en ese sitio? Supongo que va a ir ¿No? ¿O no?

Camayo: Sí, sí va a ir.

Hinostroza: Ya. Sí, creo que mañana mejor ¿no? ¿O ahora en la noche en tu casa?

Camayo: Mmmm… como… ya, a ver le pregunto…

Hinostroza: Pregúntale, claro, si es que quiere también hablar o no, capaz no quiere ningún tema ¿Te acuerdas que estaba pendiente ese asunto? ¿Cómo habrá quedado, pue’?

Camayo: No, ya habrá que… ya ni le toco el tema ya.

Hinostroza: Mejor no ¿no? Ya.

Camayo: No, mejor ni tocarle.

Hinostroza: Ya, entonces dile: “Edwin te saluda (ininteligible) quiere reunirse contigo, con nosotros”…

Camayo: Ya.



Más tarde, el mismo día a eso de las dos de la tarde, es el propio Edwin Oviedo quien le devuelve la llamada al juez para concretar la reunión. Hacen alusión, además, al almuerzo de Velásquez.



Oviedo: Doctor, qué gusto saludarlo.

Hinostroza: Aló hermanito ¿Me llamaste?

Oviedo: Sí doctor ¿Cómo está? ¿Cuándo tiene tiempo, un ratito, para juntarnos?

Hinostroza: Bueno pues hermano, yo, yo estoy el dom…

Oviedo: Estaba de viaje ¿Ya llegó, ya, ya está en Perú o todavía?

Hinostroza: Claro, ya pues compadre, hasta el domingo, le dije a Toño y Toño nunca me llamó, nada…

Oviedo: Ah, mira, perfecto, entonces doctor, eh, coordina con Toñito para… para…

Hinostroza: Mira, no hay tiempo porque yo mañana… mañana creo hay una reunión, van a hacer una recepción al amigo.

Oviedo: Sí, ahí nos…



Hinostroza: Pero ahí no se puede conversar porque hay un montón de gente.

Oviedo: Sí, sí, tienes razón, tienes razón.

Hinostroza: El sábado ¿Puede ser el sábado?

Oviedo: El sábado, el sábado, el sábado.

Hinostroza: Porque el domingo, el domingo yo me voy en la madrugada nuevamente fuera del país.

Oviedo: Ah, perfecto. El sábado entonces ¿Ya?

Hinostroza: Salvo que sea hoy día en la noche, no sé…

Oviedo: Hoy día en la noche también puede ser. Voy a hablar ahora con…

Hinostroza: Mejor ahora, sabes por qué, porque mañana, perdón, el sábado yo de repente tengo que alistar mi maleta…

Oviedo: Ah ya, ya, tranquilo, voy a hablar con Toñito.

Hinostroza: Una hora no más compadre.

Oviedo: Sí, sí, sí… Ya doctor.

Hinostroza: Me avisas ¿Ah? Me avisas.

Oviedo: Ya, ya doctor.

Hinostroza: Ya.

Pero eso no es todo, a las 5:30 de la tarde, Hinostroza llama de nuevo a Camayo , quien estaba con Oviedo. La reunión se concreta para las siete y media de la noche de ese 8 de marzo en la casa de Camayo. El juez y el directivo de fútbol vuelven a conversar.

Camayo: Doctor.

Hinostroza: Sí ¿Toñito?

Camayo: Sí… dígame usted.

Hinostroza: Tranquilo hermano, saludando (ininteligible) no te olvides de preguntar este si nuestro amigo ‘Gordito’ va a querer reunirse hoy o mañana o ya el…

Camayo: A ver, te paso con él para que te responda…

Hinostroza: Porque yo viajo a Estados Unidos el domingo, una semana.

Camayo: ¿Otra vez? Deje de viajar, por favor.

Hinostroza: No pues, la semana pasada era vacaciones Toñito…

Camayo: (Risas)

Hinostroza: Ahora me voy ya representando al Perú. Escúchame, quiero que me ayudes porque hoy día me han designado presidente de la delegación de autoridades del Perú…

Camayo: ¿Presidente de la delegación de autoridades del Perú?

Hinostroza: Para la lucha anticorrupción en el Perú ¿no? Sobre todos estos temas que están ocurriendo, no ¿me entiendes?

Camayo: Miér…coles.



Hinostroza: Entonces, yo voy a ser presidente de la delegación que va a viajar el domingo. Entonces, a mi vuelta ya te doy todos los informes todo para que te (ininteligible). Entonces, en la mañana consulté si se puede reunirse hoy día sino ya será a la vuelta.

Camayo: No, no, acá le pasó con él para que… estoy justo…

Hinostroza: A ver…

Camayo: Cuando Mahoma no va ¿Cómo es? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña.

Hinostroza: (risas)

Camayo: Acá está.

Oviedo: Doctor, qué honor saludarlo, doctor.

Hinostroza: Qué dice pues hermano, ahí, pucha, mira qué coincidencia, parece que telepáticamente estamos unidos compare, ah.

Oviedo: Estamos unidos telepáticamente, doctor.

Hinostroza: Claro. La gente buena, la gente que busca el bien, que no hace el mal, la gente que…

Oviedo: Que está chambeando.



Hinostroza: …quiere construir una sociedad justa ¿no? Estamos unidos, hermano.

Oviedo: Así es.

Hinostroza: Le decía que como habíamos quedado a ver si nos podíamos reunir para no…

Oviedo: ¿A qué hora puede ser doctor?

Hinostroza: No, si quiere yo voy un par de horas a la casa de nuestro hermano ¿no?

Oviedo: Ya, claro, excelente. Ya doctor, hable con él y él le va a confirmar.

Hinostroza: Ya… a ver, a ver, pásame con él…

Oviedo: Ok.

Camayo: ¿Aló?

Hinostroza: Sí, hermano, como ya mañana hay una reunión formal, no se va a poder conversar… este…

Camayo: ¿A qué hora baja?

Hinostroza: Si gustas nos veremos en la casa a las siete ¿Está bien? ¿O muy temprano?

Camayo: ¿Dónde?

Hinostroza: En tu casa, pues.