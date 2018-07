No paran de salir. En una nueva conversación entre el juez César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo se nombra al presidente de la República Martín Vizcarra , al ministro del Interior, Mauro Medina, al ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, y el actual, Vicente Zeballos.

La conversación se realizó un día después de la ceremonia de juramentación del gabinete del premier César Villanueva. El juez César Hinostroza le reclama al gerente general de Iza Motors porque no nombraron, en ese entonces, como ministro de Justicia a Vicente Zeballos, sino a Salvador Heresi. Antonio Camayo responde: “Heresi también es pata”.

Más adelante, Camayo se ufana de haber sostenido un almuerzo con el ministro del Interior Mauro Medina Guimaraes. En esa misma línea, el cuestionado juez le solicita una reunión con el mandatario de la República para presentarle "varios proyectos de justicia".

El empresario lo escucha atento y le asegura que la reunión con Martín Vizcarra es posible. Agregó que “el otro día me ha llamado a las cinco de la mañana”. Al parecer, Camayo era un privilegiado en el Poder Ejecutivo y se codeaba con los políticos de altas esferas.

Aquí está la transcripción del audio de 2 minutos con 51 segundos difundido por gatoencerrado.net.

CH: No ha salido Zeballos. ¿Te acuerdas qué estábamos conversando en Tarma? De Vicente Zeballos de ministro de Justicia, no ha salido.

AC: Claro.

CH: Sí, ha salido Heresi.

AC: Heresi también es pata.

CH: Ya. Y en Interior no salió tu pata Remigio.

AC: No, pero ha salido Walter pe’. Este Walter es mi pata.

CH: ¿Cómo se llama? ¿Guimaraes?

AC: Sí, hoy día hemos estado almorzando con él.

CH: ¿Has almorzado con él?

AC: Sí, me agradeció por el tema, por todo ¿no?

CH: Ya, que bien ah. Te felicito pues hermanito. Ya estaremos entonces juntos en un momento en tu casa con ellos. ¿No?

AC: Sí, claro.

CH: ¿Sabes qué? Yo he estado pensando ahora hermano, me gustaría conversar con el presidente actual. ¿Se podrá o es difícil?

AC: No… claro que sí.

CH: ¿Sabes por qué? Porque yo tengo varios proyectos para Justicia. Para que a él le interese que salga al país a nivel nacional, para ver si también está trabajando el sector de Justicia, hermano.

AC: Ya, yo hago una reunión con él.

CH: Haz la reunión. Y sabes que, el actual ministro… Heresi, él me conoce. Cuando yo estaba en el Callao, él también iba pues a la corte.

AC: Ya.

CH: Entonces, mira. Si el presidente está con el ministro de Justicia, todos, hay varios proyectos. Dile: ustedes tienen varios proyectos para reformar la administración de Justicia y eso lo puede anunciar a nivel nacional para que gane sus bonos compare’.

AC: Claro

CH: ¿Ya? ¿de acá a la otra semana?

AC: Sí, la otra semana porque el otro día me llamó a las cinco de la mañana.

CH: Ya, no, tranquilo pé, no … es urgente. La otra semana entonces ¿ya?

AC: La otra semana les saco una reunión para que hables directamente con él.

CH: En la casa ¿no? ¿O dónde?

AC: No… en Palacio tiene que ser.

CH: En Palacio tiene que ser. Ya. Vamos pues contigo.

AC: Claro, vamos conmigo

CH: Listo hermanito. Ya, quedamos.