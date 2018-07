Que sí, que no. Un nuevo audio reveló que el juez supremo César Hinostroza y el fiscal de la Nación Pedro Chávarry sí coordinaron una reunión para hacer una campaña mediática con el fin de que Chávarry acceda al cargo. Esto fue negado tajantemente por ambos, aunque el diálogo lo dice todo.

Este audio, difundido por Canal N, habría sido grabado un mes antes de que la Junta de Fiscales Supremos elija a Pedro Chávarry como fiscal en reemplazo de Pablo Sánchez.

Aquí la conversación entre ambos:

César Hinostroza: Gonzalito

Pedro Chávarry: Hola, César, ¿qué tal? ¿cómo estás hermanito?

César Hinostroza: Hermano, ¿cómo estás de salud? ¿bien?

Pedro Chávarry: Bien, bien. Felizmente sí. Aquí estoy despachando.

César Hinostroza: Ya. Hermanito, ¿te acuerdas que te había dicho que sería bueno conversar con algún medio?

Pedro Chávarry: sí

César Hinostroza: ¿Qué te parece...? ¿Esta semana tienes tiempo o no?

Pedro Chávarry: Ya, sí hermanito. Tú me dices.

César Hinostroza: Ya, dice mañana si podemos almorzar en la casa del amigo que queda por el Ministerio del Interior. ¿Mañana cómo estás? Mañana martes. Podría ser dos de la tarde.

Pedro Chávarry: Ya. ¿Cómo hacemos? Ya, ya, voy a anotarlo, pero dime, ¿tú me llamas para darme la dirección?

César Hinostroza: Te mando por whatsApp

Pedro Chávarry : Ya

César Hinostroza: Pero no falles yo también voy a estar ahí