El vocero de las clínicas privadas del país defiende sus tarifas por la atención de pacientes de COVID-19. En promedio, una cama UCI puede costar S/8,000 por día, pero para el SIS han hecho una rebaja de hasta el 50%, señala el Dr. Carlos Joo.

¿Por qué las tarifas son tan altas por la atención de pacientes COVID-19?

En el país aún no tenemos el intercambio prestacional interinstitucional, lo que significa que un ciudadano cualquiera acuda a un establecimiento de salud privado y pueda ser atendido. El pago no lo haría el paciente, sino su financiador (el Seguro Integral de Salud SIS). En Perú todavía no hay esto. Por eso el ciudadano tiene que dirigirse a un hospital público si pertenece al SIS. Se busca el intercambio prestacional para que el SIS nos envíe pacientes y atenderlos sin que le cueste algo al paciente. Todavía no se ha llegado a firmar el contrato entre el SIS y la Asociación de Clínicas. Hace dos meses empezaron las negociaciones y el SIS no tenía presupuesto para la atención de los pacientes COVID-19 en particulares. Se empezó a negociar para que, en función de nuestros costos, el SIS solicite al MEF la partida respectiva que pudiera dar paso al contrato y a la atención.

¿Cuál es el precio que le cobrarían al SIS?

El precio mínimo que manejamos en las clínicas es de S/8,000 por día en UCI. Después de varias negociaciones, llegamos a un precio: S/97,000 pagaría el SIS a las clínicas por 21 días de UCI. Si usted divide, sale cerca de S/4,620. Cuando dicen ‘las clínicas insensibles no tienen vocación social’, perdóneme, estamos ofreciendo al SIS una tarifa al 50% de nuestros costos.

¿Por qué no se cierra el acuerdo?

Hace un mes ya prácticamente estaba cerrado este acuerdo. Sin embargo, un lunes cambiaron a la jefa del SIS, y todo lo avanzado se quedó detenido. El nuevo jefe nos llamó para ver el tema de las tarifas. Esa primera reunión quedó en nada. Hasta hoy (ayer) no nos habían convocado. Recién nos vamos a sentar con el Ministerio de Economía y el SIS.

El SIS plantea pagarles S/3,539 por un día en UCI.

Esas tarifas no han sido negociadas por nosotros. Si el SIS las quiera exponer, tiene todo su derecho. Hicimos un descuento de 50% por vocación social. No es viable el monto que señala el SIS.

¿Por qué no es viable?

Los costos para el tratamiento del COVID-19 son sumamente altos. S/8,000 es el tratamiento más conservador, y seguro van a decir ¡qué abusivas las clínicas!

Los ciudadanos ya lo están diciendo: “Qué abusivas las clínicas”.

¿Sabes cuánto vale la cama UCI en Chile en soles? S/12,563. Nosotros la estamos ofreciendo al SIS a S/4,620 por día. Un paciente chileno va a una clínica y el Gobierno paga por el servicio.

¿No van a dar su brazo a torcer?

Hay 530 pacientes que hemos atendido del SIS y el Estado no ha pagado aún ni un sol.

