Los legisladores Lucio Ávila , Estelita Bustos y Roberto Vieira decidieron retirar este sábado sus firmas del proyecto de ley que plantea la colegiación del periodista como requisito obligatorio para ejercer esta profesión presentado por el parlamentario Clayton Galván .

Los primeros que tomaron esta decisión fueron Bustos y Vieira, quienes manifestaron su absoluto desacuerdo con todo el texto presentado ante el Congreso de la República .

@martinhidalgo Luego de expresar mis razones y llamado a la reflexión al titular de la iniciativa, retiro mi firma del PL3030/2017, por considerar que este, debió ser puesto a consideración de los profesionales y gremios de prensa,así conocer su opinión antes de ser presentado pic.twitter.com/MYabzLbaeI — Roberto Vieira (@RobertoVieiraP) 16 de junio de 2018

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE COMUNICAR pic.twitter.com/sM4I5X0zY5 — Estelita Bustos (@BustosEstelita) 15 de junio de 2018

En tanto, Lucio Ávila , legislador por Puno, señaló que fue sorprendido por su colega Galván y firmó sin analizar bien el texto. "Cuando he revisado el contenido del proyecto, me he percatado que no es lo correcto. No estoy de acuerdo con eso, por eso he enviado una carta hoy pidiendo que saquen mi firma", enfatizó Ávila en entrevista con El Comercio .

Asimismo, el congresista puneño manifestó que otros de los legisladores que firmaron el proyecto también estarían evaluando retractarse. Estos serían Sonia Echevarría, Luis Yika y Lizbeth Robles.

Hasta el momento, los demás legisladores no se han pronunciado al respecto.