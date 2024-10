Claves de la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo

Alejandro Toledo se convirtió en el primer expresidente peruano en ser sentenciado por el caso Odebrecht. El Poder Judicial le impuso una condena de 20 años y 6 meses, por los delitos de lavado de activos y colusión cometidos durante su gobierno.

Las claves

¿Cuándo se firmó el contrato?

El contrato con Odebrecht para construir la carretera Interoceánica se firmó en 2005. Esta vía une al Perú con Bolivia y Brasil. No obstante, el documento se firmó sin considerar las observaciones que presentó la Contraloría General de la República, así como la ausencia de un estudio de impacto ambiental. Tampoco pasó por el Sistema Nacional de Inversión Pública.

¿Qué empresas ganaron las licitaciones?

El consorcio Conirsa, integrado por las empresas Odebrecht, Graña y Montero y JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas, fue el ungido para llevar a cabo los tramos II y III de la vía.

¿Cuál era la tesis fiscal?

El Ministerio Público formuló una investigación que determinó que el exmandatario recibió sobornos a cambio de favorecer Odebrecht en la licitación para los tramos III y III. Jorge Barata, exdirector de la constructora en el Perú, confesó que su empresa pagó un soborno de US$ 20 millones a Toledo para adjudicarse aquellos tramos.

¿Cómo se hizo el pago del soborno?

Para llevar a cabo los pagos, se armó un esquema de corrupción para abonar los sobornos en las cuentas del empresario peruano-israelí Josef Maiman Rapaport, amigo del expresidente. La recepción del dinero se hizo a través de sus empresas Warbury, Trailbridge y Merhav

La Fiscalía demostró que Warbury recibió una transferencia de US$26’629,980; Trailbridge, US$ 749,985; y Merhav, US$ 1’319, 474. La suma del dinero recibido por las empresas asciende a los US$ 28’699,639 y US$ 1’568,746 (en euros).

Asimismo, la empresa Camargo y Correa transfirió un soborno de US$ 4 millones a una de las empresas de Maiman, quien murió en 2021.

¿Cuántos años pidió la Fiscalía?

El Ministerio Público, representado por el fiscal José Domingo Pérez, solicitó que el exjefe de Estado sea condenado a 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, por recibir pagos que ascienden a US$ 35 millones.

¿Cuál es la condena que dictó el PJ?

El Poder Judicial condenó al exmandatario a 20 años y 6 meses de prisión, la cual se computa desde el 23 e abril de 2023, cuando Toledo fue extraditado desde Estados Unidos. Su condena terminará el 22 de octubre de 2043.

También se le impuso el pago de una reparación civil de S/ 1,375 millones y US$ 463 millones, los cuales deberá pagar junto a los otros sentenciados.

