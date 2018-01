Walter Aduviri se pronunció desde la clandestinidad, vía su cuenta Facebook. El ex dirigente aimara es prófugo de la Justicia, luego de que la Sala Penal de Apelaciones de Puno confirmara, el pasado 29 de diciembre, la sentencia de siete años de prisión efectiva contra Aduviri por el delito de disturbios durante el 26 de mayo del 2011, día de la revuelta conocida como el "aimarazo".

Aduviri fue condenado como autor mediato por el delito contra la tranquilidad pública en su forma de disturbios. Recordemos que el día del 'aimarazo' se realizó la quema de instituciones públicas y privadas.

"Nunca se ha demostrado la autoría mediata. Mi conciencia está tranquila. Yo no mandé a ordenar a nadie para que cometa un delito, ni a un tercero. Mis manos no están manchadas de sangre", señala el ex dirigente en un video publicado en su red social.

Luego, Aduviri se dirigió al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez y le pidió que, por su intermedio, los magistrados que lo condenaron le demuestren cuáles son las pruebas.

Para Aduviri, los culpables de los incendios fueron "infiltrados del gobierno". Añade que la sentencia en su contra responde a intereses políticos y económicos.

Además, el ex dirigente aimara, quien aspira postular al Gobierno Regional, sostuvo que en Puno y en la Amazonía ocurrieron muertes de sus "hermanos" que hasta la fecha no tiene sentenciados.