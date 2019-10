A una semana de que venza la fecha límite para la inscripción de alianzas electorales con miras a las elecciones congresales de enero de 2020, algunos partidos ya descartaron aliarse con otra organización.

Representantes de Contigo, Fuerza Popular (FP), el Partido Morado y el Frente Amplio (FA) indicaron a este diario que no se unirán a otros partidos políticos, aunque en algunos casos no descartaron hacerlo con movimientos regionales.

Jorge Villacorta, de Contigo, incluso manifestó que participarán en su organización quienes están inscritos, pues señaló que la experiencia con invitados no ha sido buena.

En tanto, Marco Arana, del FA, aseguró que buscarán la alternancia y la paridad en sus filas. Restauración Nacional también acordó ir sin alianzas, pero sí con invitados. Sus elecciones internas serán el 4 y 5 de noviembre.

Por otro lado, Fernando Tuesta consideró que se ha creado una incertidumbre porque no se confirma si los miembros del Congreso disuelto podrán postular o no para enero de 2020.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien constitucionalmente se encarga de velar por la legalidad del proceso, no puede desatender esa incertidumbre”, expresó.

No obstante, para el constitucionalista Omar Cairo, el JNE no puede pronunciarse hasta que no haya un caso.

“El Jurado es un órgano jurisdiccional que no emite una posición a través de instrumentos que no son resoluciones”, comentó.

Tenga en cuenta

El personero legal de Fuerza Popular, Roy Ventura, informó que el 3 de noviembre definirán la lista de candidatos al Congreso en su partido.

Ayer, Acción Popular realizó la inscripción de los precandidatos. Posteriormente, el partido de la lampa realizará las elecciones internas.