Juan Villena, infectólogo: “Pedir una vacancia me parece que es imprudente”

Exdecano del Colegio Médico del Perú. (Foto: Archivo personal)

El momento y las circunstancias no abonan en favor de una vacancia presidencial y, aun cuando no se estén haciendo las cosas perfectamente bien en el sector salud, hay que reconocer el esfuerzo que se ha hecho para mejorar la atención ante la pandemia.

Este trabajo yo creo que se vería afectado con un cambio de gobierno en estas circunstancias. Ya tenemos bastantes dificultades por la forma en la que se ha venido conduciendo el sector salud debido a los cambios de ministros repetidamente y un histórico con falta de camas, personal, insumos.

Ahora mismo es difícil hablar de un sistema de salud; más bien se trata de un sector salud, nada más. Por eso, lo peor que se podría hacer es generar una nueva vacancia. Ya tuvimos un cambio de presidente con dos años de evolución y se han dado los resultados que conocemos.

Pedir una vacancia para los próximos cinco meses me parece que es imprudente, por decir lo menos. Queremos tener tranquilidad y hacer todo lo posible para que el país funcione en la mejor de las formas. Que se lleven a cabo los procesos judiciales o lo que corresponda si hay un indicio de corrupción en el señor presidente, porque es necesario, pero cuando termine su mandato.

Se debe recordar que ante una eventual vacancia no solo saldría el presidente, sino nuevamente tendríamos que estar esperando un ministro de Salud. Una vez más lo tendrían que cambiar, porque yo estoy casi convencido de que la ministra no va a aceptar continuar en el cargo si es que hay un cambio de presidente en estas circunstancias. Lo más coherente es mantener la línea que se tiene en lo que se refiere a protección de la salud. Una vacancia es un verdadero absurdo, no se puede perder el comando en salud y menos en las circunstancias en las que estamos.

Matilde Ureta de Caplansky, psicoanalista: “Nos quieren machucar y enterrar vivos”

Matilde Ureta de Caplansky.

Desde la primera vez que se intentó vacar al presidente, fue un horror, porque era evidente que se trataba de una cuestión personal contra Martín Vizcarra. No lo hicieron pensando en el Perú ni en la crisis que estamos viviendo. En abril tenemos elecciones. ¿El país tiene que quedarse acéfalo porque dos o tres cretinos que hay en esa cosa llamada Congreso creen que tienen la razón? La gente de bien y que amamos al Perú no podemos aceptar eso. No es el momento para una vacancia desde ningún punto de vista.

Me parece que es tal el encono y tal la manera de querer quitarse a la figura del presidente de encima para cometer todos sus planes antes de las elecciones, que tienen claramente una mala intención ahí.

Es la segunda vez y nos están tomando el pelo a los que vivimos en este país y luchamos tan seriamente contra la pandemia para defender nuestra patria. ¡Es algo tremendo!

El hecho de que estén insistiendo con una vacancia significa que ellos tienen planes muy perversos detrás, porque no es una medida popular, la gente no quiere la vacancia. Hay que tener un dedo de frente, hay que tener sensatez.

Yo creo que esto es una cosa movida por los terribles corruptos que están instalados en el Congreso y en las calles para fregar aún más a un país que está sufriendo, al igual que el resto del planeta, una situación muy delicada de salud, donde hay mucha gente que ha muerto, que se ha quedado sin trabajo, sin dinero, sin nada. Nos quieren machucar en el suelo y enterrar vivos.

Esta crisis política no hace más que contribuir al miedo, al temor y al dolor de la población, que debe sufrir estas barbaridades a causa de las autoridades. Todo esto hace que la gente no quiera saber nada de la política.

Carlos Neuhaus, empresario: “Deberían encaminar al país a las elecciones”

Carlos Neuhaus.

Una vacancia en este momento, en el último tramo del gobierno, más es el daño que podría causar que los beneficios. Ahora, una salida interesante podría ser convocar a un gabinete de ancha base, de gente que de alguna manera ayude a llevar esto hasta el final y que maneje el tema político mejor. Lo importante es que se puedan llevar a cabo las elecciones de una manera limpia y, sobre todo, abordar el problema de la pandemia, porque cada vez que hay una de estas crisis, se para todo el país y el tema de salud –que debe ser prioritario– pasa a un segundo lugar.

Ya estamos por llegar al puerto en medio de una tormenta y cambiar de capitán no creo que sea la solución más adecuada, al margen de que cuando termine el gobierno, el presidente Vizcarra va a tener que salir, rendir cuentas y aclarar lo que sea necesario ante la justicia.

Hay que tener en cuenta que el Congreso no es el más adecuado. Estamos viendo la calidad de su legislación y las propuestas que están haciendo, con lo cual no sé si ante una eventual vacancia el Ejecutivo se convertiría en la mesa de partes del Parlamento. Deberían pactar un alto al fuego, encaminar al país a las elecciones y asegurar un cambio pacífico y ordenado de gobierno. El país necesita tranquilidad.

Estas circunstancias son distintas a lo que pasó con el presidente Valentín Paniagua, porque ahí hubo un abandono de la presidencia y se coordinó una transición bastante ordenada.

Por otro lado, ante una crisis se paralizan las inversiones hasta que se aclare el panorama. A estas alturas, el país ya no debe atravesar un proceso de estos.

Creo que es importante que vaya el presidente al Congreso a decir lo que tenga que decir y el 29 de julio del otro año ya verá cómo maneja su tema. Ahora ya hay mucho show.

Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia: “El país necesita un liderazgo en el ejecutivo”

Adriana Urrutia, politóloga.

El Parlamento debe tomar en cuenta dos cosas sobre la vacancia presidencial: la primera es el respeto a la Constitución y la segunda, la estabilidad del país.

Hay que señalar que los hechos por los que se está investigando al presidente Vizcarra son ciertamente muy graves y ya están en manos de las instancias investigadoras correspondientes; entonces, todavía falta que se consoliden todas las pruebas y el presidente debe responder por ello, pero se debe esperar a que culmine el proceso, lo que no impide que el Congreso investigue por su cuenta de manera complementaria.

Otro aspecto que es muy importante y se debe tomar en consideración de cara al momento político en el que vivimos es que estamos en medio de una emergencia sanitaria a nivel nacional que se está complejizando porque hay una segunda alerta epidemiológica por la difteria. Esto tiene consecuencias para el país, que necesita ahora un liderazgo en el Ejecutivo que permita dar respuesta a esta crisis.

En ese sentido, se deben considerar estas circunstancias, sumado a que estamos a meses de las elecciones generales que van a renovar el mandato popular y se debe garantizar un proceso democrático. Por lo tanto, el Congreso debe ser bien responsable con sus decisiones para el futuro del país.

La estabilidad política es una condición necesaria para que el Estado pueda responder a las demandas que tiene la población en este momento. Nosotros debemos garantizar un cumplimiento irrestricto del cronograma electoral, de manera que este mandato popular refleje lo que la ciudadanía quiere.

Sobre esta segunda moción de vacancia presidencial de parte del Parlamento, lo que podríamos decir es que hay un componente político en la decisión.

Diego Macera, economista: “No se necesita más incertidumbre”

Diego Macera.

Creo que no es mi lugar estar a favor o no de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. Sí decir que los procesos institucionales tienen que respetarse y que no se deben forzar las figuras constitucionales.

Ya vemos que las crisis políticas tienen implicancias directas sobre la economía del país. No hay cuerdas separadas.

Hay varios canales por los que estas implicancias se dan: paralización o demora de la actividad del sector público, menor predictibilidad para la inversión, ausencia de espacio político para debates sobre reformas estructurales, entre otras.

Era antes una mala idea cambiar a la ministra de Economía, y hacerlo ahora sería aún peor debido a una eventual vacancia.

No se necesita más incertidumbre, menos aún, a cinco meses de las elecciones generales donde se decidirá quien es el próximo presidente, al nuevo Congreso y Parlamento Andino.

A poco tiempo de los comicios y aún en medio de la pandemia, desde el Ejecutivo corresponde encontrar el equilibrio entre mantener el dinamismo económico, el consumo y los empleos sin comprometer el balance fiscal de largo plazo.

Desde el Legislativo, creo que ayudaría mucho tomarse más tiempo para discutir propuestas de ley que pueden tener consecuencias perniciosas no deseadas.

