Cinco congresistas de diferentes bancadas del Parlamento participaron en una celebración pública en un centro poblado de Ayacucho en la que no se respetó el distanciamiento social, a pesar de que la provincia de Huamanga está considerada como de riesgo “extremo” ante las cifras de contagios de coronavirus (COVID-19).

Según informó RPP, los cinco legisladores que participaron en este evento fueron Wilber Cayllahua y María Cristina Retamozo de la bancada Frepap, Javier Mendoza de Unión por el Perú (UPP), Percy Rivas de Alianza Para el Progreso (APP) y Daniel Olivares del Partido Morado.

En las imágenes que difundió en su cuenta de Facebook el congresista Rivas, se puede apreciar que las autoridades locales, así como unas 200 personas, los recibieron en medio de música, bailes y saludos cercanos en agradecimiento porque el Congreso aprobó una ley para declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito del Santuario de Paccha. Esto ocurrió el pasado 26 de febrero.

El congresista de APP, Percy Rivas, y otros cuatro legisladores participaron en las celebraciones en Paccha, Ayacucho. (Facebook: Percy Rivas)

El alcalde del centro poblado de Paccha, Marino Ataucusi, justificó la celebración en la que se aglomeraron los vecinos de su jurisdicción al señalar que la pandemia de coronavirus no ha afectado a esta zona de Ayacucho.

“En el campo todavía no se ve tanto así, en las ciudades sí. Es en agradecimiento oportuno, cuando pasa el tiempo es algo muy distinto. Nosotros, como autoridad, en esta parte nos hemos distraído, pero en estos lugares no hay esos contagios. Estamos confiados, pero Dios mediante, no creo”, señaló en declaraciones difundidas por RPP.

Según este medio, también participó en el evento el alcalde del distrito de Vinchos, Edwin Flores. Paccha, parte de este distrito dentro de la provincia de Huamanga, se encuentra a dos horas de la ciudad de Ayacucho.

En la más reciente extensión de las medidas del estado de emergencia contra el COVID-19, Huamanga es una de las 24 provincias a nivel nacional que mantienen el estado de contagio “extremo” donde se tienen restringidas las reuniones sociales en espacios abiertos y cerrados por igual.

