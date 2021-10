Para el representante de Acción Popular, el pueblo o a la ‘calle’ ha dejado de brindarle el respaldo a Pedro Castillo. Luis Aragón respondió claro ante la justificación hecha por el mandatario -desde Tacna- que sería el pueblo quien decidiría el cierre de congreso.

“Las declaraciones del presidente muestran que desconoce sobre temas constitucionales, entonces o está en la ‘calle’ o no es sincero. Castillo, maneja un doble discurso, no es sincero. Fomenta el divisionismo y afecta a la gobernabilidad del país. Además, antes de invocar al pueblo o a la ‘calle’ primero debería ubicarse ya que su popularidad bajó. Además, olvida que mucha gente en la calle también pide su vacancia presidencial”, indicó.

Entrevista al congresista de Accioón Popular Luis Ángel Aragón

En otro momento el legislador del partido de la lampa, respondió sobre el camino emprendido por el partido del Gobierno en el recojo de firmas pasa forzar una Asamblea Constituyente.

“Este pedido, la Asamblea Constituyente, no tendrá buenos resultados. Acción Popular busca la gobernabilidad, no pedimos la vacancia. El Congreso fue elegido por el pueblo, le guste o no le guste a Castillo”, puntualizó Aragón.

