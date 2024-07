Christian Salas, abogado de Fuerza Popular: El juicio “puede tardar mínimo tres años” (VIDEO)

Hoy se inició el juicio a Keiko Fujimori y otros investigados por el caso ‘Cócteles’. En diálogo con Perú21, el abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, afirmó que este proceso “puede tardar, mínimo, tres años”.

El abogado de Fuerza Popular, Christian Salas, habló con Perú21 sobre el caso 'Cocteles'.





Asimismo, el letrado señaló que no pedirá la exclusión del partido fujimorista de este juicio. Es decir, aseguró que no invocará a la ley, recientemente aprobada en el Congreso, que blinda de las investigaciones a las agrupaciones políticas, para que no sean proscritas, disueltas ni embargadas.

El abogado Salas también confirmó lo revelado por Perú21, que el juicio podría dilatarse hasta después de las elecciones de 2026.

Añadió que si eso ocurre, Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, no se perjudicaría de postular a la Presidencia o el Senado.





¿Cómo va el juicio por el caso ‘Cocteles’?

Minutos después de las 3:00 p.m., se reanudó la audiencia. El fiscal José Domingo Pérez tomó la palabra y señaló enfáticamente que la abogada Giulliana Lozano puede ejercer la defensa de manera eficaz. Además, cuestionó las declaraciones de la defensa de Keiko Fujimori.

"Buscan que no se instale el juicio", dijo, tras pedir seriedad al momento de litigar. "Va a concluir la jornada y no se ha podido instalar este juicio oral", advirtió.





