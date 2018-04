A seis meses de las Elecciones Municipales y Regionales 2018 , los candidatos no pierden el ingenio y ofrecen de todo para llamar la atención de la ciudadanía, quienes este 07 de octubre decidirán quienes serán sus nuevos representantes.

En esa línea, la candidata a la alcaldía de Chorrillos por Perú Patria Segura (PPS) Betsy Cortegana aprovechó la fiebre mundialista para ofrecer, a través de sus redes sociales, un álbum Panini y un paquetón que contiene 104 sobres.

Betsy Cortegana dejó los pasos a seguir en su Facebook para que los chorrillanos participen y ganen, sin embargo su ofrecimiento no estuvo libre de críticas, pues califican su medida de "desesperada" y "populista".

"Si eres chorrillano ya sabes por QUIEN NO VOTAR. Luego no te quejes cuando tu alcalde o alcaldesa no hace ni mierda por tu distrito ya que vendiste tu voto", escribió Antonio Natividad.

Mientras que el usuario Maykol Asencios Cruz consideró que "es mala publicidad para un vecino serio y que busca a un representante municipal coherente y correcto".