Choquehuanca: "No le hablo a Mamani porque me ofende con su presencia"

La vocera alterna de Peruanos por el Kambio (PpK), Ana María Choquehuanca , afirmó que espera que el congresista Moíses Mamani sea desaforado del Parlamento tras ser acusado de tocar indebidamente a una aeromoza en Juliaca.

"Siento vergüenza ajena y mucha vergüenza de que un congresista esté involucrado en tocamientos indebidos. Está buscando cómo zafarse del problema", expresó la legisladora oficialista en RPP Noticias.

Choquehuanca se mostró a favor de que Mamani sea desaforado del Congreso, pues recordó que sobre él pesa otra denuncia de acoso por parte de una ex trabajadora del legislador de Fuerza Popular.

"Las personas no odian gratuitamente a las personas, son situaciones que las personas van acumulando. Se tiene que ir del Congreso. Particularmente no le dirijo la palabra porque me siento ofendida con su presencia. Espero que se pida el levantamiento de su humanidad y que el señor responda por lo que ha hecho", remarcó.

Como se recuerda, Mamani, acusado de realizar tocamientos indebidos a una aeromoza de LATAM Airlines, ha cambiado su versión inicial y ahora sostiene que quizás "la pudo haber rozado pero no intencionalmente".

Además, Lizeth Valenzuela, ex asesora del despacho del parlamentario, denunció en marzo pasado que fue despedida arbitrariamente por Mamani horas después de que ella le informó que estaba embarazada.