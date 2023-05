El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó a Perú21 que la empresa China Railway Tunnel Group Co. puede seguir contratando con el Estado porque actualmente no posee una sanción en el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE), y porque no tiene una sentencia consentida o ejecutoriada vigente en el Poder Judicial. Sin embargo, la empresa arrastra cuestionamientos serios.

La compañía tiene, en este momento, una investigación abierta en la Fiscalía por el caso ‘Los Niños’. Y aunque ello no es un impedimento para que la empresa de capital estatal chino pueda seguir ganando generosas contrataciones con el Estado —tal como confirmó a este medio el MTC—, si la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que está a cargo de las investigaciones contra esta empresa por el caso ‘Los Niños’, tiene las pruebas necesarias y lo considera conveniente para salvaguardar los intereses del Estado, puede pedir que se le suspenda para seguir contratando con el Estado hasta que terminen las investigaciones que se le siguen.

Así lo señalaron a Perú21 los abogados penalistas Andy Carríón y Mario Amoretti . Explicaron que la fiscal de la Nación puede realizar dicho pedido debido a que los juicios en el Perú pueden demorar de seis años a más, “como mínimo”. “Hay juicios que demoran hasta más de 10 años, y eso permite que una empresa investigada pueda seguir cometiendo delitos”, dijo Carrión.

DOBLE INVESTIGACIÓN

El MTC confirmó a este diario que el pasado jueves 18 la empresa China Railway Tunnel Group Co. firmó un generoso contrato con Provías Nacional por el monto de casi 324 millones de soles para el servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio del corredor vial “Emp. PE-3S (Dv. Imperial) – Pampas – Abra Independencia – Churcampa – Emp. PE-3S (Mayocc) / Emp. PE-3S (La Mejorada) – Pucacruz – Acobamba – Caja – Marcas – Emp. PE-3S (Pte. Allcomachay)”, ubicado en el trayecto Huancavelica - Ayacucho.

Consultamos al MTC si la empresa podía contratar con el Estado pese a que posee esta investigación vinculada al caso ‘Los Niños’ —que es parte, a su vez, de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal, colusión y otros— , y a que está también en la mira de la comisión investigadora de empresas chinas en el Congreso. Respondió al respecto: “Es necesario tener en cuenta que el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado no contempla como impedimento para contratar con el Estado el hecho de que una empresa esté incluida en alguna investigación, como lo sería la denuncia constitucional a la que se refiere… Los literales m y n disponen que existe impedimento cuando los proveedores hayan sido condenados con sentencia consentida o ejecutoriada”.

JUSTIFICACIÓN. El MTC informó a este medio que China Railway no posee ningún impedimento para seguir contratando.

La denuncia constitucional de la fiscal Benavides contra Castillo señala que seis congresistas de Acción Popular —Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Illich López—, “habrían ofrecido” a tres empresas chinas, entre ellas China Railway Tunnel, “influir ante los funcionarios del Ministerio de Transportes” para que las favorezcan en contrataciones a cambio de “beneficios económicos”.

SABÍA QUE

-“Los citados congresistas (‘Los Niños’) habrían ofrecido a particulares obtener puestos en el MTC”, es un extracto de la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo.

-El representante de China Tunnel, John Jairo, confirmó que su empresa está apta para contratar.

-El abogado Luis Lamas Puccio dijo que se tiene que saber si posee compliance anticorrupción.

-El abogado Carlos Morán dijo que cartas fianza protegen al Estado de estafas.

