Peruanos residentes en Santiago de Chile pagaron 50 mil pesos (más de 250 soles) a tres personas para que aceptaran ser miembros de una mesa de votación en el colegio Juan Pablo Duarte, ubicado en la avenida Santa Isabel, comuna de Providencia, debido a que las personas designadas no acudieron.

Pese a que representantes del consulado peruano indicaron que no iban a fusionar mesas y les explicaron que no serían multados en estas Elecciones Congresales 2020, los electores, muchos de los cuales habían hecho un largo viaje para llegar al local ubicado en Providencia, querían sufragar. Después de la una de la tarde convencieron a tres personas, les pagaron y ejercieron su derecho a voto.

“Mi deber era votar. Me levanté a las 7 de la mañana y llegué al centro de votación 8:30 a.m. porque aún hay líneas de metro cortadas por la explosión social que se vive. Después de dos horas, la coordinadora dijo que no era necesario que nos quedemos porque la multa solo era para los miembros de mesa”, cuenta Francisco Cisneros, peruano que reside en la comuna de Maipú.

En la mesa 080013 había más de 300 sufragantes. La mayoría de los que asistieron tuvieron que hacer viajes largos y querían ejercer su derecho a sufragar. Algunos, sin embargo, decidieron retirarse por el retraso de la instalación de la mesa. En Chile estuvieron convocados 113 mil 83 peruanos a las urnas.