El aplastante rechazo a la propuesta de Constitución que se registró el último domingo en Chile –62% dijo No al texto de la nueva Carta Magna, mientras que el Sí alcanzó 38%– resta una contundente fuerza a los intentos aciagos de la izquierda peruana que busca el mismo objetivo como si tuviera un real respaldo. En junio, ya una encuesta de Datum arrojó que el 77% de peruanos se opone a un completo cambio constitucional.

Una conclusión en la que coinciden los analistas consultados por Perú21 es que los chilenos rechazaron el prospecto elaborado por la Convención Constitucional (CC) porque no se sintieron representados en el documento.

“Los cambios sociales deben tener legitimidad popular y no forzarlos, no se puede cambiar una Constitución a la ligera solo porque no me gusta”, manifestó el analista político Gonzalo Zegarra.

Según Zegarra, la izquierda chilena cayó en “un error intelectual” al creer que sus aspiraciones eran las mismas que las del resto de chilenos. En ese aspecto, hizo una comparación sobre lo que sucede en el Perú.

“No es verdad que los peruanos quieran un cambio de modelo económico. Tampoco es que la gente quiera un cambio constitucional. La gente que quiere una Asamblea Constituyente solo es un 30%, la izquierda insiste con el capricho del defecto de origen (la Constitución de Alberto Fujimori) y eso no es representativo”, explicó.

Para la abogada y columnista de este diario Camila Bozzo, la situación de Perú y Chile es muy diferente. En su opinión, no hay apoyo para una reforma de la Constitución, como sí sucede en el país vecino. “Un 78% de chilenos respaldó el cambio de su Constitución. Hay un clamor generalizado que los constituyentes no han sabido capitalizar, es evidente que hay un problema de representatividad”, refirió.

Bozzo consideró que los chilenos se opusieron a los cambios radicales que planteaba la CC. “Lo que busca la ciudadanía son cambios moderados”, aseveró.

Gabriel Ortiz de Zevallos, economista: “Asamblea confundegente”

Yo creo que las asambleas constituyentes son un mecanismo muy riesgoso en América Latina. Cuando el presidente es popular, han sido usadas, desde distintas orientaciones políticas, para concentrar poder y buscar reelecciones. Eso no pasaría en Chile ni Perú hoy, pero igual tienen muchos riesgos: (a) los políticos logran consensos sumando artículos y expectativas que luego no hay cómo cumplir: (b) en países conservadores, toda la agenda de garantía de derechos individuales se arriesga, porque las creencias religiosas y la mano dura tienen apoyo mayoritario; y (c) generan una enorme inestabilidad que paraliza y polariza al país. Una reforma constitucional sobre un tema específico (o varias) tiene argumentos a favor y en contra. Una “refundación” en paquete mezcla demasiados temas y permite contrabandos de todo tipo. Un plebiscito “todo o nada” se presta a la polarización e incertidumbre total. No se refunda, se refunde. Es bastante ingenuo creer que una Constitución cambia la realidad cuando hay que tener primero un Estado que haga cumplir la ley en todo el país. Yo le llamo asamblea confundegente, sirve para confundir.

Tenga en cuenta

-En 2019 sucedió un estallido social en Chile que apuntó a exigir el cambio de la Constitución que rige en ese país desde la dictadura de Augusto Pinochet (1980).

-Un año después, 78% de chilenos votó para cambiar la Carta Magna. Sin embargo, el último domingo, el 62% rechazó la propuesta redactada por la Convención Constitucional mayoritariamente de izquierda. El presidente Gabriel Boric dijo que se redactará un nuevo texto.