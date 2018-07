Chihuán tras renuncia de Paloma Noceda: "Yo quisiera una explicación"

La primera vicepresidenta del Congreso, Leyla Chihuán , señaló que "quisiera una explicación" de Paloma Noceda sobre su renuncia a Fuerza Popular.

"Yo quisiera una explicación, porque cuando uno dice algo, tiene que ser consecuente con lo que dice, ¿no es cierto?", manifestó.

En esa línea, la legisladora aseveró que le fastidia que la mencionen como una de las presuntas causantes del alejamiento de Noceda .

Vea también Hinostroza afirma conocer a Teófilo Cubillas pero niega haberse reunido con ex futbolista

"Me fastidia que me metan en un tema en el cual no... Y también hemos compartido [con Paloma Noceda ] la Comisión de Educación. Cuando digo que somos del mismo rubro, también ella es deportista", aseveró.

Chihuán dijo esperar que Paloma Noceda rectifique su decisión. Comentó que la vio conversando con miembros de la bancada, por lo que espera que no mantenga su renuncia.

"He visto que ella [ Noceda ] ha estado conversando con miembros de la bancada, entonces... yo la verdad no creo que sea una decisión definitiva, espero que recapacite", declaró.