Chihuán asegura que "más de dos veces" consideró renunciar a la Mesa Directiva

La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Leyla Chihuán (Fuerza Popular), aseguró que “más de dos veces” ha pensado en renunciar al cargo que asume junto al titular del Congreso, Daniel Salaverry, y a los otros dos vicepresidentes: Segundo Tapia y Yeni Vilcatoma.

“Yo todavía no tengo claro si puedo renunciar, pero créeme (que lo he pensado) más de dos veces”, dijo al ser consultada por la prensa sobre su permanencia en la Mesa Directiva.

Asimismo, Leyla Chihuán indicó que “afortunadamente” queda poco tiempo para que el periodo de esta Mesa Directiva culmine en julio de este año. “Afortunadamente queda poco tiempo y cada uno tendrá que tomar decisiones”, manifestó.

La congresista mostró su incomodidad con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y dijo que, desde la posición que tiene frente al Parlamento, importan las formas en las que se realizan las cosas.

En ese sentido, consideró que Salaverry “ha sido muy duro” con algunos integrantes de Fuerza Popular, como por ejemplo la congresista Luz Salgado, con quien ha tenido incidentes en el pleno del Congreso.

“Ha sido muy duro en algunos casos, ha levantado la voz cuando no ha sido necesario y estamos en una época muy sensible en cuanto al trato con las mujeres. En su momento (ha actuado así) con Luz Salgado y de algo que no tenía razón de ser porque simplemente estaba pidiendo la palabra (en el pleno) y reaccionó por el calor de la sesión”, aseveró.

Además, indicó que este comportamiento de Daniel Salaverry se debería a “presiones que se viven en el día a día” y que le “juegan una mala pasada”.

A favor de auditoría

Leyla Chihuán respaldó la auditoría anunciada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, a las contrataciones realizadas desde el 2016 en este poder del Estado.

“Eso está muy bien. Afortunadamente la Contraloría es parte del Congreso y cuanto más transparentes sean las gestiones es mejor para todos”, manifestó.