La ex congresista Martha Chávez aseguró que la "única falla" del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , fue "mentir" sobre la reunión que sostuvo con varios periodistas, gestionada por el dueño de Iza Motors, Antonio Camayo.

"Sin ninguna razón, inexplicablemente, el señor mintió sobre una reunión. Yo lo que hubiera dicho es que me reuní porque me da la gana y me seguiré reuniendo porque me da la gana. No tuvo por qué esconderla", dijo.

En ese sentido, Chávez señaló que quizás Chávarry "no se sabe conducir, le aprietan un poquito y se pone nervioso". "Esa ha sido su única falla para mí (mentir), innecesaria, inexplicable", enfatizó.

En RPP Noticias, afirmó que existe un "cargamontón" contra Chávarry y consideró que José Domingo Pérez es "un fiscal de la mínima instancia". Incluso, dijo que no entiende por qué el fiscal de la Nación no lo ha removido de su cargo por criticarlo.

"¿Cómo puede mantener a un fiscal que desafía su autoridad? Es como si en mi despacho tenga a una persona de planta que desafía mi autoridad", expresó Chávez Cossío.

Respecto al juez Richard Concepción Carhuancho, la ex parlamentaria manifestó que tanto él como el fiscal José Domingo Pérez "son operadores de algo mucho más grande", aunque no precisó de qué.

Sobre Vicente Silva Checa, Chávez Cossío refirió que "lo conoce mucha gente", no solo Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, sino también la vicepresidenta Mercedes Aráoz.