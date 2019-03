Audios de la extorsión: Los Chávez Sotelo utilizaron a los comuneros contra Las Bambas

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó la detención de los abogados Frank y Jorge Chávez Sotelo, también del presidente de la comunidad de Fuerabamba Gregorio Rojas y los comuneros Edison Vargas Huamanga, Carlos Vargas Arizabal, Rafael Valdivia Bolívar y Noemí Portilla Vargas.

Además, la justicia autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los siete investigados que publicamos a continuación.

EXTORSIÓN

​

El ministro del Interior, Carlos Morán, opinó esta tarde en canal N que Los Chávez Sotelo utilizaron a los comuneros para extorsionar a Las Bambas, y que operan desde hace varios años. "Hemos insistido e insistiremos en que este conflicto se pueda solucionar de manera pacífica", dijo, tras señalar que el Poder Judicial y la Fiscalía tienen que determinar la responsabilidad de los señalados.

Audios de la extorsión 1:

TRANSCRIPCIÓN 1

​

FECHA: 01/02/2019 HORA: 21:18:34

NÚMERO DE ORIGEN:

JORGE CHAVEZ SOTELO



NUMERO MARCADO:

RAFAEL VALDIVIA



RAFAEL: ¿Dónde está doctor?

JORGE: CUSCO, CUSCO

RAFAEL: Y no iba a venir hoy día doctor para charla (ININTELIGIBLE) ¿No vas a venir?

JORGE: Puta, carajo, voy a salir temprano oe no ves que he estado en Yavi Yavi

RAFAEL: Ya

JORGE: Ya, entonces estoy esperando que venga el carro y nos arrancamos nomás

RAFAEL: A dónde vas a, a dónde vas a venir a CUSCO me dices te has ido o te has venido (ININTELIGIBLE).

JORGE: De CUSCO voy a salir pues a KIRAN oe

RAFAEL: Uhm, pero tenemos que llegar a un acuerdo pes doctor porque ahorita hay un problema.

JORGE: Ajá

Desde inicios de este año los abogados son los asesores legales de la comunidad de Fuerabamba.

SEGUNDOS DESPUÉS



JORGE: Ya exactamente, concretamente la ASAMBLEA. ¿A qué hora va a empezar?

RAFAEL: Las nueve será doctor

JORGE: Ya, nueve será, pues. Nueve y media

RAFAEL: No creo (ININTELIGIBLE)

JORGE: Yo tengo que estar allí a las ocho, pues, carajo

RAFAEL: EL PRESIDENTE está convocando para las ocho, me dice, ya para empezar a las nueve porque son varios temas pes, el caso tuyo, el caso para destinar dinero para la construcción del local que cosa van hacer con el dinero restante todas esas cosas, entonces va a ver una discusión y va a demorar pe, doc.

JORGE: Ya

RAFAEL: Mmm entonces por eso también, yo también le he hecho considerar tú, como se llama tu pedido para que en la primera agenda (INITELIGIBLE)

JORGE: Ah ya, ya ¿En primera agenda estoy?

RAFAEL: Si y primerito esta tú, tu como se llama, el tuyo pes las cosas doctor

JORGE : Ya concretamente yo lo voy a, a algo rápido y como pa que entienda la gente pes hermano

RAFAEL: Pero doctor CINCUENTA (50), estamos quedando CIENTO CINCUENTA (150) usted y CIENTO CINCUENTA (150) yo doctor, hay que ser claro con esa parte (ININTELIGIBLE)

JORGE: ¿Cómo? ¿Cómo?

RAFAEL: Estamos quedando en CIENTO SETENTA (170) para usted y CIENTO CINCUENTA (150) para mí (ININTELIGIBLE) en eso estamos quedando los dos

JORGE: Ah ya [risas] este es una (ININTELIGIBLE)

RAFAEL: Hay que ser claros pe doctor si no, si no yo también he chambeado pe doctor (ININTELIGIBLE)

SEGUNDOS DESPUÉS



JORGE: Oe ya y que cosa van a pedir ya ISAMEL va a querer pedir ya su parte porque está bien huevón

RAFAEL: Por eso estoy diciendo, doctor, lo que quieres es JUAN CARLOS y (ININTELIGIBLE) usted se … tiene su derecho que se incluye al servicio de ustedes, eso, eso (ININTELIGIBLE) y me dijo yo no puedo a mí me están controlando (ININTELIGIBLE)

JORGE: Claro

RAFAEL: (ININTELIGIBLE)

JORGE: La SUNAT me está cobrando, esta tras los pasos

RAFAEL: Claro yo no puedo (ININTELIGIBLE) lo que corresponde, si yo te digo (ININTELIGIBLE) SEISCIENTOS MIL (600, 000) soles SETECIETNOS MIL (700, 000) soles eso tampoco no lo van a pagar a la comunidad (ININTELIGIBLE) asi tiene que ser de claro pe doctor (ININTELIGIBLE)

JORGE: Que tal ellos, los dos, van a decir doctor pida tanto pes y de ahí no da ah chucha

RAFAEL: Por eso pe doctor usted tiene que decir este HUANCOHUIRE tampoco la gente no va a atracar tampoco pe doctor

JORGE: (ININTELIGIBLE)

RAFAEL: Si va ser mayor cantidad no va a atracar la gente doctor la comunidad

JORGE: Sí

RAFAEL: Por eso (ININTELIGIBLE)

JORGE: Claro yo le voy a pedir CUATROCIENTOS (400) (ININTELIGIBLE)

RAFAEL: Claro de ahí lo bajas pe a TRECIENTOS VEINTE (320) para que la gente se anime (ININTELIGIBLE) eso es lo que tenemos que enviar (ININTELIGIBLE) hay que ser claros ya precisos doctor

JORGE: Claro yo … les voy a dejar la propuesta y les voy a dejar a ustedes que deliberen

RAFAEL: Claro, claro tiene que hacer eso pe (ININTELIGIBLE)

JORGE: (ININTELIGIBLE)

RAFAEL: Cuando ya no hay ningún acuerdo más o menos ahí ya ustedes dirá hasta ahí, hasta ahí puedo ya también yo también como persona entiendo todas esas cosas y ya yo lo estoy dejando hasta ahí más tampoco no puedo seguir ya

JORGE: Entonces JUAN CARLOS e ISAMEL van a indicarme en ese sentido ¿Ya? RAFAEL: Si, si (ININTELIGIBLE) no puedo porque (ININTELIGIBLE) la SUNAT, no puede, yo le saco mis servicios prestados (ININTELIGIBLE) han declarado de esta forma también ante la SUNAT no puedo señores directivos de la comunidad (ININTELIGIBLE)

JORGE: Ya escúchame todo va en…, okey ¿Cuántos días van a demorar ustedes?

RAFAEL: Eso depende pe si mañana aprueban ya pes dentro del transcurso de esta semana (ININTELIGIBLE)

JORGE: Ya

RAFAEL: Claro pe, todo depende de mañana

JORGE: Claro, claro

RAFAEL: Uhum

JORGE: Ya, si lo voy hacer rápido y ustedes van a deliberar pe

RAFAEL: Claro listo doctor}

JORGE: Ya papi, ya nos vemos más tarzán, entonces ¿Ya?

RAFAEL : Ya.



Participan de todas las actividades de la comunidad de Fuerabamba.

Audios de la extorsión 2:

TRANSCRIPCIÓN 2

FECHA: 05/02/2019 HORA: 16:43:40

NÚMERO DE ORIGEN:

EDISON VARGAS (EDDIE)

NUMERO MARCADO:

FRANK CHAVEZ SOTELO

​

EDDIE: Aló, doctor.

FRANK: ¿Qué tal chato, cómo vas?

EDDIE: Buenas tardes, doctor.

FRANK: ¿Por dónde andas?

EDDIE: ¿Dónde está doctor?

FRANK: Nosotros estamos en Chahua.

SEGUNDOS DESPUÉS



EDDIE: Sí, doctor, quería, quisiera, con doctor JORGE (ININTELIGIBLE) doctor, quería comunicarme más bien, en antes me llamo el ingeniero EDWIN.

FRANK: Ya y… ¿Qué quiere ese huevón de AMORETTI?

EDDIE: Me dice, eh dicen en Yavi Yavi están bronquiando, eh, ya le han puesto rompe muelle le han hecho zanja así me estaba diciendo ye le dicho quién tiene la culpa pues ustedes, pues, acá nosotros hemos cumplido, nosotros hemos esperao no, es que no es mi culpa sino es del director ya está solicitao se encargara pes las cosas de acá, tampoco nosotros vamos a estar dándole favor a nadies he dicho por eso me ha dicho él, no, no, no un favor quisiera comunicarme con GREGORIO no me contesta capaz le puedes pasar la voz porque, pero porque nos conversamos o quieren dialogar o quieren NUEVA FUERABAMBA donde quieren, conversar, pero tenemos que conversar nosotros noma ya sin ya, conversar nosotros no mas asu eh el mismo sin… MTC sin ellos. ¿No? Nosotros noma asi eh el mismo tiempo que nosotros me ha llamado.

FRANK: No nada, escuchame nada hay que conversar con ese huevon ¿ya?

EDDIE: Si justo…

FRANK: Tu sabes que los han tenido la culpa han sido los de la emprer ayer

EDDIE: Exacto ellos han tenido la culpa pe doctor, por eso enantes le eh dicho y después le eh cortao no mas doctor yo porque yo, sabes que no tengo tiempo yo estoy en… en medio camino le digo, le he cortao

FRANK: Mándame, escúchame una cosa mándales a la mierda, ¿me entiendes?

EDDIE: Si doctor, ya si me llama ahora, ahora de vuelta me llama ya voy a mandar a rodar doctor.

FRANK: Escúchame lo que están buscando ellos es cuidar su pellejo ¿me entiendes?

EDDIE: Si, si, si (ININTEGIBLE) eso es lo que estan queriendo pe doctor

FRANK: Es cuidar, su pellejo porque ahjora dicen puta nos cagamos y nosotros teníamos que solucionar entonces los cholitos y los asesores iban a esperar cualquier cosa que nosotros íbamos a disponer ¿no cierto?

EDDIE : Ah claro, claro doctor esta bien ya, ya, ya

FRANK : Ahora, ahora lo que se tiene que hacer hijo escúchame bien ah, por mas de que le llamen a GREGORIO lo que mierda sea

EDDIE: Ya

FRANK: Acá nadie va a hablar con esos hijos de puta ¿me entiendes?

EDDIE: Sí, doctor está bien, está bien

FRANK: Sabes por qué, porque el día de hoy se hablado con él, con el MAYOR en YAVI YAVI

EDDIE: Ya

FRANK: Ya y le han dicho esto acá están los, es que hijo ayer pe la documentación que hemos hecho hasta que hora Hemos chambeado a ver dime

EDDIE: hasta tarde tabamos pe doctor

FRANK: hasta tarde hijo por eso nos hemos ido a relajar un atito al partido pe de fútbol y esos gran puta habían jugado hasta las ocho de la noche

EDDIE: (risas) si pue doctor no, nos a dejao jugar (risas)

FRANK: Hasta tarde entonces lo que ha dicho si señores tiene razon yo no voy hacer nada acá te das cuenta hijo, cuando actuamos con, cuando actuamos con documentos la empresa se va a la mierda

EDDIE: Ta bien doctor, está bien claro si las otras veces ya si los vamos a mandar a rodar, no sé quién le habrá dado creo mi numero

FRANK: ya entonces como ya tienes su numero bloquealo, ya no converses nada

EDDIE: Ya listo doctor.

FRANK: Nada hijo entonces GREGORIO cuando estés con GREGORIO también, oe hermano van a querer llamarte de la empresa acá no hay nada, con esa gente no se tiene que hablar nada ni solucionar nada y justamente, justamente ahorita estoy en el restaurante COCOLOCO en el centro.

EDDIE: Si si

FRANK: Ahí, ahí están los de la empresa pe la NANCI está después el otro huevón BARNECHEA

EDDIE: Están ahí los pendejos

FRANK: Ahícito están y justo cuando yo hablo que, esos concha su mares de la empresa son los que tiene la culpa, puta me han mirado así con una cara que chucha me van hacer, que saben les reviento el culo.

EDDIE: Claro pe doctor, doctor esta bien

FRANK: Entonces hijo la empresa está cagao

EDDIE: Ya listo doctor

FRANK: Ya entonces, tu tienes que internalziar hijo el poder ahora lo tienen ustedes, lo tenemos todos nosotros

EDDIE: si doctor

FRANK: No tenemos que tener ni un error, ni un milímetro de error nada

EDDIE: Si doctor justo por eso justo por eso te estoy avisando doctor

FRANK: Ya hijo entonces por favor con tranquilidad regresa lo más rápido posible y échate al lao de tu, de tu compañero GREGORIO por favor hijo son un solo, ustedes dos con nosotros somos uno solo

EDDIE: si doctor no se preocupe doctor no

FRANK: ya hijo entonces cualquier cosa hijo llama, cualquier hora que sea llama

EDDIE: Ya doctor

FRANK: Cualquier hora ¿me entiendes?

EDDIE: Si, si doctor

FRANK: Ya hijito, con cuidado no mas un abrazo hijo cuídate mucho

EDDIE: Muchas gracias, gracias doctor (ININTELIGIBLE)

FRANK: Ya hijito

EDDIE: Chau, chau.

Los Chávez Sotelo fueron capturados por la Policía Nacional hace unos días.



Audios de la extorsión 3:

TRANSCRIPCIÓN 3

​FECHA: 16/02/2019 HORA: 17:21:14

NÚMERO DE ORIGEN:

FRANK CHAVEZ

NUMERO MARCADO:

WILLY



WILLY: Aló

FRANK: Que tal WILITO ¿Cómo vas?

WILLY: Acá oye lluvia

FRANK: ¿Por dónde?

WILLY: Sacando el ancho, en CHALLHUA

FRANK: Ah estás en CHALHUA y Cómo vas?

WILLY: Si, ahí pe un poco jodido con la salud, pero ahí tamos

FRANK: [Risas] ¿Qué dice la chamba?

WILLY: Ah, ahí están pe, […], Que tal FRANCITO Onde estás?

FRANK: En ABANCA:

WILLY: ¿Dónde estás pe?

FRANK: En ABANCAY

WILLY: ¿Cómo va el asunto pal VEINTIUNO (21)?

FRANK: Pal JUEVES no se ahí ya depende de la empresa no se la comunidad Tiene su reunión el LUNES ya pues

WILLY: Ya

FRANK: Ahí se definirá las cosas

WILLY: Crees que podemos juntar algo, hay que llevar alguna, alguna propuesta ya consistente pa que la empresa también pueda sentirlo porque si van a estar entre pulseo, pulseo esa huevada no no soluciona nada, pero hay que conversar antes

FRANK: Pero no voy a llevar nada pe huevón el que tiene que venir es la empresa yo porque tengo que decir algo

WILLY: No pues pero de todas maneras pueden ah…. ósea, tienen que….llevar pe porque esa, esa diferencia que están pidiendo es abismal es exagerado también huevón

WILLY: Rebaja casero rebaja [risas]

FRANK: ¿Qué?

WILLY: Rebaja casero rebaja [risas]

FRANK: Ah no, pero si ellos han propuesto algo abismal, como también ellos van a proponer una estupidez pe on

WILLY: Por eso pe ósea no hay ahí, no hay si tú ves a ese nivel no hay negocio pe o sea no hay, no hay trato como que nivel lo harías no. no permito, no hay accesibilidad pe la diferencia son abismales tanto pa bajo, pa riba

FRANK: Claro de ambos lados son locos pe

WILLY: Ah, ah

FRANK: Ya

WILLY: Eso habría, habría que evaluar la forma de reajustar

FRANK: Pero ahí ellos que lo revalúen pe yo ya más o menos voy a ver, pero hay que esperar que es lo que dice pe el otro bando

WILLY: Pero en que han, en que han quedao en si pe, yo no pude estuve con esa nota del gas de camisea... ah

FRANK: (ININTELIGIBLE) está cagao

WILLY: Ah se nos ha complicado las cosas (ININTELIGIBLE)

FRANK: A mí también, me están llamando. no se puta creo que lo (ININTELIGIBLE) a cagar a MARTIN VIZCARRA

WILLY: ¿Por qué?

FRANK: Claro, me están llamando la zona del gas

WILLY: Pero no pe el gobierno tampoco es, como es privado, el gobierno tampoco no tiene mucho por hacer

FRANK: (ININTELIGIBLE) el privao está cagao huevon, al privado hay que romperle culo

WILLY: ¿A quién?

FRANK: Al privao pe